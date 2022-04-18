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Yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma

TARIM DAİRESİ GIDA DENETİM SONUÇLARINI AÇIKLADI

18 Nisan 2022 Pazartesi 10:30
Yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda denetimlerinde yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandığını açıkladı.

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Tarım Dairesi, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesinde” değerlendirilerek sonuçların elde edildiğini kaydetti.

Buna göre, ithal ürünlerden alınan 4 numunede, 4’ü de temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadı. Yerli ürünlerden ise 4 numunenin 3’ü temiz, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Açıklamada, Türkmenköy sakinlerinden Pembe Özfadıl’a ait kerevizde, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imha edileceği belirtildi

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Son Güncelleme: 18.04.2022 11:15
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