Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda denetimlerinde yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandığını açıkladı.
Buna göre, ithal ürünlerden alınan 4 numunede, 4’ü de temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadı. Yerli ürünlerden ise 4 numunenin 3’ü temiz, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
Açıklamada, Türkmenköy sakinlerinden Pembe Özfadıl’a ait kerevizde, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imha edileceği belirtildi