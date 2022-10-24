Yerel seçimlere 18 belediye ile gidiliyor...

CTP’nin, belediye sayısını 28’den 18’e düşüren “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davada karar bugün açıklandı. Karara göre, seçimlere 18 belediye ile gidiliyor.