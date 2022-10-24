Yerel seçimlere 18 belediye ile gidiliyor...

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), belediye sayısını 28’den 18’e düşüren “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davada karar bugün açıklandı.
Mahkeme’de, çoğunluk kararıyla 24 Aralık’taki yapılacak olan yerel şeçimlere 18 belediye ile gidiliyor…
Belediye sayısını 28’den 18’e düşüren Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle 19 Eylül’de açılan dava, karar için süresiz ertelenmişti.