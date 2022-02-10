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Yenierenköy'de monte edilen hız tespit kamerası Cumartesi günü devreye alınıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Yenierenköy'de monte edilen hız tespit kamerasının cumartesi günü devreye alınacağını duyurdu.

10 Şubat 2022 Perşembe 19:30
Yenierenköy'de monte edilen hız tespit kamerası Cumartesi günü devreye alınıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Yenierenköy'ün doğu çıkışına monte edilen hız tespit kamerasının, 12 Şubat Cumartesi günü devreye alınacağı kaydedildi.

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Açıklamada, hız tespit kamerasının, 50km/s üzerinde seyreden araçların çift yönlü olarak tespit edebileceği duyuruldu.

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Son Güncelleme: 10.02.2022 23:40
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