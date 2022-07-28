Yenierenköy'de ev, Ercan'da araç yangını

Yenierenköy’de Mehmet Kahraman’a ait ambar ile garajda bugün meydana gelen yangında çeşitli eşyalar yandı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Yenierenköy’de, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Kahraman’a ait evin güney ve batı kısmındaki ambarla etrafı açık garajda yangın çıktı.

Yangında, 50 dış cephe boyası, 5 sunta tahta, 10 inşaat tahtası, jeneratör, faal olmayan buzdolabı, katalitik soba, bisiklet, beton kırıcı ve delici matkaplar, muhtelif balık oltaları, anahtar takımları ve giyim eşyaları yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Araç yangını

Ercan Havaalanı park alanı içerisinde seyir halinde bulunan Tuna Arıhan yönetimindeki LJ 004 plakalı araçta klima motorunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangına Ercan itfaiye ekipleri ile Polis itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam etmektedir.