Yenierenköy Belediyesi Ve Ziyamet Polis Karakolu'ndan Covid19 Denetimi

Lefkoşa, 21 Eylül 20 : Ziyamet Polis Karakolu ve Yenierenköy Belediyesi kolluk görevlileri, Covid 19 mücadelesi kapsamında belediyeye bağlı köylerdeki işyeri, market, restoran ve kahvelerde hijyen, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Belediye açıklamasına göre, denetimlerde iş yeri sahiplerinin ve esnafın hijyen kuralları kapsamında salgına karşı tedbirli olunması ve bu yönde hareket edilmesi istendi.



(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI