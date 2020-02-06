Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti

Çeşitli temaslar yapmak üzere ülkede bulunan Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.00’de gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş da hazır bulundu.