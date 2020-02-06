Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti

Çeşitli temaslar yapmak üzere ülkede bulunan Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
06 Şubat 2020 Perşembe 12:40
Son Güncelleme: 06.02.2020 15:56
Çeşitli temaslar yapmak üzere ülkede bulunan Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Çeşitli temaslar yapmak üzere ülkede bulunan Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.