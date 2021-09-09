Yeni Ercan Havalimanı Terminali

(07.09.2021 MHA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sekiz yıldır yapımına devam edilen yeni havalimanı ve eskisinin altı katı büyüklüğünde adanın turizmine büyük katkı sağlayacak ve ülkemizi dünyaya açacak olan Ercan Havalimanı’nın yeni terminal inşaatı çalışmaları hızla devam ediyor.

Yeni terminal binası açıldığında yalnızca bulunduğu bölgenin değil aynı zamanda adanın çehresini değiştirecek. En son teknoloji ile donatılacak olan doğa dostu yapısı ve modern mimarisi ile gözler önüne serilecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, yeni havalimanı terminalinin, uçuş güvenliği, altyapı ve teknik özellikleriyle havacılık alanında Kıbrıs’ta örnek alınacak bir proje olduğunu belirtti.

Yeni terminal, birçok yeniliğe ve gelişmeye sahip olurken, artan imkân ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçakları da bünyesinde bulunduracak.

İçerisinde daha büyük yolcu kapasitesi, daha geniş ve rahat alanlar, sosyal alanlar yer olacak. Artık uçağa yürüyerek gidip gelmek tarih olacak. Körüklerle uçağa gidilecek. Dünya ülkelerinde imrendiğimiz, özendiğimiz çağdaş anlamda ne varsa fazlasıyla Ercan Havalimanı yeni terminalinde de olacak.

KKTC HAVACILIĞINA DEV YATIRIM

KKTC Havacılık sektörüne önemli bir yatırım olan Ercan Havalimanı yeni terminali, yeni istihdam imkânları da sağlarken, uçuş güvenliği, altyapı ve teknik özellikleriyle havacılık alanında çağ atlatacak.

Her tip ve büyüklükte uçağın inebileceği çift pisti ile en son teknolojide görenlerin hayranlık ile bakacağı havaalanı, Kıbrıs Türk halkına armağan edilecek. Küresel alanda kullanılan son teknoloji ile donatılan, modern mimarisi ile de dikkatleri üzerine çekecek Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ülkemizde gençlere istihdam sağlayacak. Eski Ercan Havalimanı’nın ülke ekonomisi ve tanıtımına bugün yaptığı katkıların yeni açılacak olan yeni terminal ile de daha da artıracaktır.

YENİ BAGAJ TAŞIMA VE AYRIŞTIRMA SİSTEMİ

Ercan Havalimanı’nın yeni terminalinde bagaj taşıma ve ayrıştırma sisteminin monte çalışmalarına başlandı.

Bagaj sistemi Dünya’daki diğer modern havalimanlarında kullanılan sistem ile aynı düzeyde. Tamamen otomatik barkot okuyucu optiklerle çalışan sistem, yolcuların check-in yaptırıp bagajlarını vermesinden, yolcuların uçaktan inip bagajlarını alana kadar olan bölümü oluşturuyor. Sistem, saatte 5 bin bagaj kapasitesi ile yolculara hizmet verecek.

KÖRÜKLERDE SONA GELİNDİ

Ercan Havalimanı yeni terminalinde uçakların park edeceği 9 adet körük sisteminin bağlantıları yapılırken körüklerin camlarının takım işlemi gerçekleştiriliyor.

İnşaata şu anda bina içerisinde bölümleri birbirinden ayıracak kartonpiyer işlerinin yapımına da geçildi. Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin de takıldığı yeni terminalde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor.

ERCAN HAVALİMANI YENİ TERMİNALİNİN ÖZELLİKLERİ

Yapımı halen devam etmekte olan T&T Ercan Havalimanı’nın yeni terminali birçok yeniliği ve gelişmeyi de beraberinde getirecek. Ercan

Havalimanı yeni terminalinin 3 bin 200 metrelik iki pisti olacak. Ayrıca, bir tanesi büyük gövdeli uçakların park edebileceği çiftli körük ile birlikte toplam 9 körük, 12 de açık park pozisyonu bulunacak. Proje, ihtiyaç duyulması halinde terminal ve apronun genişleyebileceği tipte tasarlandı.

Yeni terminalde kapalı otopark hizmeti de sunuluyor. Otoparkın büyüklüğü ise 40 bin metrekare. Kapalıda 1500, açıkta 1400-1500 araçlık park imkânı olacak. Tankerle yakıt sistemi kalkacak ve apron altından geçecek borularla uçağa yakıt verilebilecek. Yeni havalimanında, 60 check-in noktası olacak. Gelen yolcu için 20, giden yolcu için de 24 pasaport kontrol bankosu ve 26 x-ray noktası olacak.

Terminal binası, aynı zamanda çevre dostu olacak ve kendi kendisini güneş enerjisi ile idame ettirebilecek.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI RESMİYE CANALTAY’DAN AÇIKLAMA

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Yeni Ercan Havalimanı’nda çalışmaların son sürat devam ettiğini, yeni terminalin 15 Kasım 2021’de açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Resmiye Canaltay, “KKTC’nin dünyaya açılan kapısı ve hava ulaşımında bölgenin en modern binası olacak olan yeni Ercan Havalimanı Terminali inşaatının tamamlanması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görev ve yükümlülüklerini hızlı bir şekilde yerine getirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Canaltay, “Hedefimiz yeni Ercan Havalimanı’nı 15 Kasım’da hizmete açmaktır. Yeni havalimanımız 15 Kasım’da tam kapasite ile açılmayacak olsa bile mevcut terminalden çok daha geniş bir alanda ve daha konforlu bir seyahat deneyimi yaşanacaktır.” şeklinde konuştu. (MHA)