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Yeni Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirilecek

KKTC’nin 27’nci hükümeti Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi bugün Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirilecek. Hükümet programının da bugün Genel Kurul’da okunması bekleniyor.

25 Nisan 2022 Pazartesi 13:00
Yeni Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirilecek

21 Şubat’ta kurulan, 20 Nisan’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a istifası sunulan UBP-DP-YDP hükümeti 59 gün görev yapmış, Başbakan Faiz Sucuoğlu önce Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alma yazısını, daha sonra da hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ a sunmuş, Tatar hükümetin istifasını kabul etmişti.

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Yeniden kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin kabinesinde değişen tek isim Maliye Bakanı oldu. Maliye Bakanlığı görevine Sunat Atun yerine UBP Lefkoşa milletvekili Olgun Amcaoğlu getirildi.

Geçmiş hükümetlerde Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevlerinde bulunan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu üçüncü kez Başbakanlık koltuğuna oturuyor.

Hükümet programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulacak.  Hükümet programı görüşmeleri, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylaması yapılacak.

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Son Güncelleme: 25.04.2022 15:13
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