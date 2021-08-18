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Yeni asgari ücret için üçüncü toplantı da yapıldı: Top hükümette!

2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında, işçi ve işverenin anlaştığı ve hükümet kanadına baskı unsuru oluşturduğu gözlemlendi. Toplantı öncesi yapılan açıklamalarda, işçi ve işveren taraflarının “ilk kez birbirilerini anladıkları” vurgulandı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:50
Yeni asgari ücret için üçüncü toplantı da yapıldı: Top hükümette!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün üçüncü kez toplandı.

Taraflar, toplantı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

YAYLALI: “TEMENNİM SÜRECİN UZAMAMASI, MASADAN BİR SONUÇ ÇIKMASI”

İlk sözü alan Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, çıkacak olan sonucun Bakanlar Kurulu’na öneri olarak sunulacağını, taleplerin iletileceğini belirterek, “Bunu en baştan söyleme ihtiyacı hissettim” dedi.

Ekonomik krizden geçildiğini, her kesimin birbirine karşı anlayışlı olması gerektiğini ifade eden Yaylalı, “Temennim sürecin uzamaması, masadan bir sonuç çıkmasıdır. Görüşmelerin uzaması hiçbirimize fayda sağlamaz” ifadelerini kullandı.

“DEVLET TARAFI OLARAK BİR TAKIM ÖNERİLER SUNACAĞIZ, TEMENNİM TOPLANTI SONUNDA YENİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ”

Devlet tarafı olarak, işçi ve işveren taraflarının mutabakata varacağına inandıkları bir takım öneriler sunacaklarını belirten Yaylalı, “Bu önerilerin, toplantı sonunda asgari ücretin belirlenip Bakanlar Kurulu’na sunulmasıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

İŞVEREN TARAFI TEMSİLCİSİ ARHUN: “İŞÇİ TARAFI BİZİ HÜKÜMETTEN DAHA İYİ ANLADI”

İşveren tarafı temsilcisi Metin Arhun ise, işçi tarafının, kendilerini hükümetten daha iyi anladığını ifade ederek, teşekkür etti.

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“DEVLET, SOSYAL SİGORTA PRİMLERİNİ 4 AY DAHA ÖDEMEYE DEVAM ETMELİ”

Arhun, devletin 4 ay süreyle daha sosyal sigorta primlerini ödemeye devam etmesi yönündeki çağrısını yineleyerek, “kaynak yok deniyor ama bulunması gereken kaynak çok da yüksek bir miktar değil. Yeter ki niyet olsun, anlayış olsun” ifadelerini kullandı.

“YAYLALI: “BU TALEBE BU MASA YANIT VEREMEZ”

Arhun’un ardından yeniden söz alan Komisyon Başkanı Yaylalı, “Bu talebe bu masanın yanıt vermesi mümkün değil. Bizim konumuz, maaşa yapılacak artıştır” dedi.

İŞÇİ TARAFI TEMSİLCİSİ SERDAROĞLU: “OYBİRLİĞİYLE BİR KARAR ÇIKMA OLASILIĞI OLDUĞUNA İNANIYORUM”

İşçi tarafı temsilcisi Ahmet Serdaroğlu ise masadan bugün oybirliğiyle bir karar çıkma olasılığı olduğuna inandığını belirterek, “Yeter ki hükümet üzerine düşeni yapsın” dedi.

“YÜZDE 11’LİK ARTIŞA İŞÇİ TARAFI KESİNLİKLE ‘HAYIR’ DİYECEK”

Yüzde 11’lik bir artışa işçi tarafının kesinlikle hayır diyeceğini belirten Serdaroğlu, “Bu toplantıdan oybirliği çıkabilir. Eğer atılması gereken adım Çalışma Bakanlığı’nı aşıyorsa, hükümet bütündür. Buyurun, birlik ve beraberlik şeklinde oybirliğiyle karar alalım” şeklinde konuştu.

“İŞÇİ VE İŞVEREN BİRBİRİNİ İLK KEZ ANLADI”

“İşveren ve işçi birbirini ilk kez anladı” diyen Serdaroğlu, hükümete seslenerek; “Hep programlara çıkarak birlik ve beraberlik çağrısı yapıyorsunuz, alın size fırsat. Eğer gerçekten birlik ve beraberlik istiyorsanız, hükümet zoru başarmalı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Asgari ücret
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