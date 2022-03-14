Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı

Bakanlıkta bu akşam yer alan görüşme sonucunda, yemlik arpa fiyatında uzlaşıya varıldı.
Görüşmede Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun , Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Danışman Ozan Özuyanık hazır bulundu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.
Bakanlıkta bu akşam yer alan görüşme sonucunda, yemlik arpa fiyatında uzlaşıya varıldı.
Görüşmede Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun , Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Danışman Ozan Özuyanık hazır bulundu.