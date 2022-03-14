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Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

14 Mart 2022 Pazartesi 22:30
Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı

Bakanlıkta bu akşam yer alan görüşme sonucunda,  yemlik arpa fiyatında uzlaşıya varıldı.

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Buna göre, yemlik arpa fiyatlarına zam yapılmaması ve Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından satışı yapılan yemlik arpanın fiyatının hale hazırdaki satış fiyatı olan 2,5 TL’den üreticiye satılması konusunda uzlaşıldı.

Görüşmede Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun , Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Danışman Ozan Özuyanık hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 14.03.2022 22:44
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