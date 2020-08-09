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Yemen'de sel felaketi yıktı geçti

Yemen'in başkenti Sana'nın Eski Şehir bölgesinde şiddetli yağışların sebep olduğu sel sonucu 111 evin tamamen ya da kısmen yıkıldığı belirtildi.

09 Ağustos 2020 Pazar 10:30
Yemen'de sel felaketi yıktı geçti
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Husilere ait "Yemen UNESCO Ulusal Komitesi", Eski Şehir bölgesinde yağışlar sonucu oluşan sel nedeniyle 111 evin tamamen ya da kısmen yıkıldığını duyurdu, ancak bu evler arasında tarihi evler olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Söz konusu komiteden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO), Dünya Mirasları listesindeki evleri koruma altına almak ve sel sonucu oluşan hasarı gidermek için harekete geçme çağrısı yapıldı.

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Komite, Sana'da bulunan insanlığın ortak mirasında büyük bir felaket yaşanmaması için acilen müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Husilere bağlı Şehirlerin ve Tarihi Yerlerin Korunması Genel Kurumu da 4 Ağustos'ta, UNESCO başta olmak üzere dünya kültür mirası merkezlerine ve uluslararası kuruluşlara tarihi Sana kentini kurtarma çağrısı yapmıştı.

Kurumun açıklamasında, Sana'nın Eski Şehir bölgesinin 1986'dan bu yana UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde yer aldığı ifade edilmişti.

Yemen'in pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel, onlarca kişinin yaşamını yitirmesine ve binlerce barınak ve evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Yemen Sel
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