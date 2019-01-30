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YDP: "Türkiye’yi hedef alan sistemli bir kampanya yürütülüyor"

YDP: "Türkiye’yi hedef alan sistemli bir kampanya yürütülüyor"

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:19
YDP: "Türkiye’yi hedef alan sistemli bir kampanya yürütülüyor"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, son zamanlarda  Türkiye’yi hedef alan, sistemli bir kampanya yürütüldüğünü savundu.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “AB, ABD ve Güney Kıbrıs’tan nemalanan malum şer odaklarının, Çavuşoğlu’nun son ziyaretinden sonra kampanyalarını daha da şiddetlendirdikleri ve işi Anavatan Türkiye’ye hakarete kadar ulaştırdıkları görülmektedir” dedi.

Bu kampanyaya en son KTÖS’ün de katıldığını görmenin kendileri için şaşırtıcı olmadığını söyleyen Büyükyılmaz, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in, Çavuşoğlu’nun ardından kin ve nefret saçtığını ileri sürdüğü bildirisini, fikir özgürlüğü kapsamında ele almanın mümkün olmadığını kaydetti.

KTÖS'ün söz konusu bildirisinin  Ceza Yasasının 68. ve  48. maddelerine aykırı olup suç niteliği taşıdığını savunan Büyükyılmaz, “Bu kampanyanın yegane hedefinin, Başta Sayın Çavuşoğlu olmak üzere diğer Türkiye yetkililerini bir cevap vermeye zorlamak ve o cevap üzerinden toplumda kutuplaşmayı sağlamak olduğu çok açıktır” dedi.

Büyükyılmaz, Anavatan Türkiye yetkililerinin bu tuzağa düşmeyeceklerini, malum şer odaklarına hizmet eden veya şer odaklarının bir parçası olan kişi, kurum ve kuruluşlarla muhatap olmayacaklarını bildiklerini”  belirtti.

“Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkiye’yi bir seçim malzemesi yapmak, ülkede Türkiye aleyhtarlığını yaymak ve böylece ülkede kutuplaşmayı artırarak birilerine oy devşirmeye çalışılmak son derece tehlikeli bir davranıştır. Ülkeyi ateşe atacak bu kampanyanın öncelikle kampanyayı yürütenlere zarar vereceği çok açıktır” diyen Büyükyılmaz,  “ülkenin etkili ve yetkili kurumlarının cevap vermemesi ve bu ihanet çalışmalarını demokratik hak ve fikir özgürlüğü kılıfı altında görmezden gelmelerinin manidar olduğunu“ söyledi.

Büyükyılmaz, “YDP olarak kin ve nefret dolu bu bildiriye sessiz kalan hükümeti ve “tek adam tartışması başlatarak bu kampanyaya zemin hazırlayan Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı’yı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 30.01.2019 15:29
Anahtar Kelimeler:
YDP
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