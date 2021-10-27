YDP Gençlik Kollarından ziyaret

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gençlik kolları Ece Bakım Evine ziyaret gerçekleştirdi.

YDP’den verilen bilgiye göre, ziyarette YDP Gençlik kolları tarafından bakım evinde kalan insanlara temel ihtiyaç desteği yapıldı.

YDP Gençlik Kolları Başkanı Erşah Sabit Yılmaz yaptıkları ziyaretle ilgili şunları kaydetti:



“Yaşlılarımız, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazinelerindendir.Tecrübelerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz, bizlere her konuda yol gösteren değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesiller olarak bizlere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır.Yaşlılarımıza günümüzde gösterilecek olan sevgi ve saygı toplumsal huzuru ve milli birliği arttıracaktır. Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak hepimizin görevidir.”