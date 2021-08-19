YDP Gençlik Kolları, TDP Gençlik Örgütünü kabul etti

YDP’den verilen bilgiye göre, göreve yeni başlayan TDP Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker, ilk ziyaretini YDP Gençlik Kollarına gerçekleştirdi.
TDP Gençlik Örgütü’nün ilk ziyaretlerini kendilerine yapmasından dolayı memnuniyetini dile getiren YDP Gençlik Kolları Başkanı Erşah Sabit Yılmaz, göreve geldikleri ilk günden itibaren her siyasi oluşumla istişare içerisinde olmanın kendileri içinde çok önemli olduğunu vurguladı.
YDP’den verilen bilgiye göre, göreve yeni başlayan TDP Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker, ilk ziyaretini YDP Gençlik Kollarına gerçekleştirdi.