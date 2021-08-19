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YDP Gençlik Kolları, TDP Gençlik Örgütünü kabul etti

Yeniden Doğuş Partisi Gençlik Kolları, Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü’nü kabul etti.

19 Ağustos 2021 Perşembe 17:45
YDP Gençlik Kolları, TDP Gençlik Örgütünü kabul etti

YDP’den verilen bilgiye göre, göreve yeni başlayan TDP Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker, ilk ziyaretini YDP Gençlik Kollarına gerçekleştirdi. 
TDP Gençlik Örgütü’nün ilk ziyaretlerini kendilerine yapmasından dolayı memnuniyetini dile getiren YDP Gençlik Kolları Başkanı Erşah Sabit Yılmaz, göreve geldikleri ilk günden itibaren her siyasi oluşumla istişare içerisinde olmanın kendileri içinde çok önemli olduğunu vurguladı.  

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Yılmaz “Bu vatanın evlatlarına güçlü bir gelecek bırakmak için gençler olarak hep beraber çalışmak zorundayız. Gençlerin üniversitelerden mezun olduktan sonra yurtdışına gitmek zorunda kalmalarının önüne geçmemiz gerekmektedir. Bunu engelleyebilmek adına YDP Gençlik Kolları olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışıyor, her siyasi partiyle görüş alış verişi yapmaya çalışıyoruz” dedi.
 

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Son Güncelleme: 19.08.2021 18:26
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