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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, bakımevleri yasası talebini yineledi

21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:00
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, bakımevleri yasası talebini yineledi

 “PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞLI BAKIMEVLERİNİN HİÇ BİRİ DENETLENMEDİ… SAĞLIK BAKANLIĞI İSE YAŞLI BAKIMEVLERİNİN DENETİMİNDEN SORUMLU OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİLDİR”

“DÜN LEFKOŞA’DA BİR BAKIMEVİNDE YARIDAN FAZLA YAŞLI VE ÇALIŞANDA KOVİD VAKASINA RASTLANDI. DİYALİZ HASTASI BİR YAŞLI KORONA OLDUKTAN SONRA VEFAT ETTİ”

“YAŞLI BAKIM SEKTÖRÜNÜN YASA DIŞI BİR SEKTÖR OLARAK GELİŞMESİ SON DERECE SAKINCALI VE YAŞLILARIMIZ İÇİN TEHLİKELİDİR. GELİNEN SON DURUM DA BUDUR”

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, yaşlı bakımevlerinin denetlenmediğini ileri sürerek, Sağlık Bakanlığı’nın ise yaşlı bakımevlerinin denetiminden sorumlu olduğunun farkında olmadığını savundu.

Yaşlı bakımevlerinin denetiminde yaşanan sorununun yaşlı bakımevlerinin bir yasası olmamasından kaynaklandığına işaret eden Dernek, hükümete bakımevleri yasasını geçirerek, bir an önce uygulamaya koyma çağrısını yineledi.

Dernek, “Yaşlı bakım sektörünün yasasız, yani yasa dışı bir sektör olarak gelişmesi son derece sakıncalı ve yaşlılarımız için tehlikelidir. Gelinen son durum da budur” açıklamasında bulundu.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, pandemi döneminde yaşlı bakımevlerinin denetlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bakımevlerinin bir buçuk yıl önce pandemiden dolayı ziyaretçilere kapandığı, ülkeye ulaşan ilk Pfizer&Biontech aşılarının bakımevlerinde kalan yaşlılara ve bakımevi çalışanlarına yapıldığı ve ziyaretlerin dış mekanda yapıldığı kaydedilerek, alınan bu önlemler sayesinde bakımevlerinde hiçbir korona vakasına rastlanmadığı kaydedildi.

Dernekten yapılan açıklamada, pandemi sürecinde hastaları birbirinden korumaya elverişi olmayan bakımevleri için bunun “çok büyük bir başarı” olduğu ifade edilerek bakımevlerinin bu nedenle takdir edilmesi gerektiği belirtildi.

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“BİR BAKIMEVİNDE İLK DEFA VAKAYA RASTLANDI… DİYALİZ HASTASI BİR YAŞLI KORONA OLDUKTAN SONRA VEFAT ETTİ”

Ancak dernek açıklamasında “dün bir bakımevinde ilk kez Kovid-19 vakasına” rastlandığı bildirilerek, “Ne yazık ki dün Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bakımevinde ilk defa bir korona vakasına rastlandı. Üstelik tek bir kişide değil yarıdan fazla yaşlı ve çalışanda korona virüs tespit edildi, diyaliz hastası olan bir yaşlı ise korona olduktan sonra vefat etti” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bu olay bize neyi gösteriyor? Artık yaşlılarımızı koruyamadığımızı... Bakımevlerinde ta ilk başta alınan önlemlerin artık bazı bakımevleri tarafından uygulanmadığını gösteriyor. Korona vakası bulunan bakımevine baktığımızda sadece 11 ay önce kurulmuş olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından hiç denetlenmemiş. Korona süresince bakımevlerinin uygulanacağı protokolü, kuralları bilmiyor, ona verilmemiş. Aşısız yaşlıları bakımevine kabul etmiş, ziyaretçileri içeri bırakmış.”

“BAKIMEVLERİ PANDEMİ SÜRESİNCE DENETLENMEMİŞ… BUNUN NEDENİ YAŞLI BAKIMEVLERİNİN BİR YASASI OLMAMASIDIR”

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, “sadece bahse konu bakımevinin değil, derneğin konuştuğu diğer bakımevlerinin hiçbirinin pandemi süresince denetlenmemiş olduğu savunularak, “Sağlık Bakanlığı ise yaşlı bakımevlerinin denetiminden sorumlu olduğunun farkında değildir. Bunun nedeni yaşlı bakımevlerinin bir yasası olmamasıdır. Yasa olmayınca bakımevlerinin hangi bakanlık altında olacağı ve kimler tarafından düzenlenip denetleneceği de belli olmuyor” denildi.

Bakımevlerinin bazılarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altındaki Sosyal Hizmetler Dairesinin, bazılarının ise Sağlık Bakanlığının sorumlu altında tutulduğuna işaret eden Dernek, “KKTC’de hükümetlerin ve bakanların ömrünün de çok kısa olması sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyor” görüşünü belirtti.

“Denetim yetki gerektirir, yasa gerektirir ve sorumluluk taşıyan bir yönetim gerektirir” denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Hükümete çağrımızı yeniden tekrarlıyoruz.  Bakımevleri yasasını yaparak bir an önce uygulamaya koyunuz. Yaşlı bakım sektörünün yasasız, yani yasa dışı bir sektör olarak gelişmesi son derece sakıncalı ve yaşlılarımız için tehlikelidir. Gelinen son durum da budur” dedi.

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Son Güncelleme: 21.08.2021 16:42
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