banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Yaşamdan memnuniyet” oranı yüzde 70
Tatar ve Anastasiades ara bölgede lansman etkinliğine katıldı
Altın son bir ayın zirvesine yakın seyrediyor
Yarın Çalışma Dairesi'nde grev var!
Nöbetçi Eczaneler
banner404

“Yaşamdan memnuniyet” oranı yüzde 70

Standart Eurobarometer 96 raporuna göre, Kıbrıslı Türklerin “yaşamdan memnuniyet” oranı yüzde 70.

14 Nisan 2022 Perşembe 10:02
“Yaşamdan memnuniyet” oranı yüzde 70

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği, bu yıl 18 Ocak -14 Şubat tarihleri arasında yapılan Standart Eurobarometer 96 Araştırması’nın sonuçlarını basınla paylaştı.

Araştırmaya göre, Kıbrıs Türk toplumunun “yaşamdan memnuniyet” oranı 2022 yılında yüzde 70 olarak görüldü. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler, yüzde 83 olan Avrupa Birliği ortalamasının 13 puan gerisinde kaldı. Kıbrıs Türk toplumu “yaşamdan memnuniyet” konusunda Romanya (yüzde 59), Yunanistan (yüzde 56) ve Bulgaristan’ın (yüzde 54) üstünde yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, Kıbrıslı Türklerin en önemli sorunu, yüzde 52 ile “ekonomik” durum. “Fiyatların yükselmesi, enflasyon ve hayat pahalılığı” da buna bağlı olarak ikinci en önemli sorun olarak tespit edildi.

“İŞLER İYİ İLERLİYOR DİYENLERİN ORANI YÜZDE 21”

banner341
Standart Eurobarometer 96 raporuna göre, Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 75’i “işler yanlış yönde ilerliyor” algısında ve bu rakam Avrupa Birliği ortalamasının 30 puan üzerinde. İşlerin “iyi yönde ilerlediğini” düşünenlerin oranı ise yüzde 21.

Araştırmaya göre, toplumun yüzde 94’ü koronavirüs salgınının toplum için çok ciddi ekonomik sonuçları olacağına inanıyor, yüzde 27’lik bir kesim salgının olumsuz etkilerinden ‘hiçbir zaman’ kurtulmayacağına inanıyor.

Araştırma sonuçlarına göre Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği ile ilgili olumlu imajı yüzde 46 ile AB ülkelerindeki ortalamadan iki puan yüksek. Ayrıca yüzde 41’lik bir kesim Avrupa Birliği mevzuatının Kıbrıs Türk toplumunda tam olarak uygulanmasını destekliyor, yüzde 48’lik bir kesim ise bunun özellikle ‘yarar sağlayacağını’ düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 40’ı Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişinden memnunken bu rakam AB 27 ülkelerinin 16 puan altında. Araştırmaya göre yüzde 49’luk bir kesim ise demokrasinin işleyişi ile ilgili memnuniyetsiz.

ARAŞTIRMA HAKKINDA…

Araştırma 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve 5 aday ülke (Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) ile İngiltere, Bosna Hersek, İzlanda, Norveç, İsviçre, Kıbrıs Türk toplumu ve Kosova kara bölgesini içeriyor. Araştırma kapsamında Kıbrıslı Türkleri temsil edecek biçimde 15 yaş ve üzeri 500 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşüldü. Katılımcılar çok katmanlı rastgele örneklem yöntemi ile belirlendi.   Kıbrıs Türk Toplumu için saha çalışması ve raporlama, yüklenici Kantar Public şirketi adına, Lipa Consultancy tarafından yürütüldü.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar ve Anastasiades ara bölgede lansman etkinliğine katıldı
Tatar ve Anastasiades ara bölgede lansman etkinliğine katıldı
Yarın Çalışma Dairesi'nde grev var!
Yarın Çalışma Dairesi'nde grev var!
Nöbetçi Eczaneler
Nöbetçi Eczaneler
Koronavirüs bir can daha aldı!
Koronavirüs bir can daha aldı!
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Başbakan Sucuoğlu Ankara'da temaslarda bulunuyor
Başbakan Sucuoğlu Ankara'da temaslarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Tatar ve Anastasiades ara bölgede lansman etkinliğine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar ve Anastasiades ara bölgede lansman etkinliğine katıldı
"Kendi Kimliklerini özümseyerek büyümeleri çok önemli"
"Kendi Kimliklerini özümseyerek büyümeleri çok önemli"
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim