Yasa dışı yollardan Güney'e geçeceklerdi!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları

aktardı. Polis, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:20'de Narkotik ve Kaçakçılığı

Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı batı kısmında bulunan

Kırklar çemberi üzerinde yapılan operasyonda, Alsancak'da sakin Bilal Ansar’ın

(E-26 Pakistan) kullanımında bulunan ZRN 282 plakalı salon araç içerisinde,

Daniel Mubemba Kulula (E-24), Mosengo Felly Mabwi (E-29), Weka

Guerhcom Angenda (E-25), ile Manzanza Kembo Henock’un (E-22) tespit

edilerek, Bilal Ansar'dan yapılan soruşturmada tümü için toplam 120 Euro



anlaştıkları, Manzanza Kembo Henock'dan yapılan sorgulamada ise kişi başı

350 Euro karşılığı KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a

geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit

edildiğini anlattı. Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını ve

soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep

etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2

gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(KAMALI HABER) KIBRIS MNŞET ÖZEL HABERİ