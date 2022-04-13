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Yasa dışı yollardan Güney'e geçeceklerdi!

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmek için gizli ittifak yapan zanlılar Bilal Ansar, Daniel Mubemba Kulula, Mosengo Felly Mabwi, Weka Guerhcom Angenda, Manzanza Kembo Henock tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 14:09
Yasa dışı yollardan Güney'e geçeceklerdi!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları
aktardı. Polis, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:20'de Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı batı kısmında bulunan
Kırklar çemberi üzerinde yapılan operasyonda, Alsancak'da sakin Bilal Ansar’ın
(E-26 Pakistan) kullanımında bulunan ZRN 282 plakalı salon araç içerisinde,
Daniel Mubemba Kulula (E-24), Mosengo Felly Mabwi (E-29), Weka
Guerhcom Angenda (E-25), ile Manzanza Kembo Henock’un (E-22) tespit
edilerek, Bilal Ansar'dan yapılan soruşturmada tümü için toplam 120 Euro

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karşılığında Güney Kıbrıs'a geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile
anlaştıkları, Manzanza Kembo Henock'dan yapılan sorgulamada ise kişi başı
350 Euro karşılığı KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a
geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit
edildiğini anlattı. Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını ve
soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep
etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2
gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(KAMALI HABER) KIBRIS MNŞET ÖZEL HABERİ

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Son Güncelleme: 13.04.2022 14:13
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