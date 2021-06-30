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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Yarın da elektrik kesintisi var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.  

30 Haziran 2021 Çarşamba 14:45
Yarın da elektrik kesintisi var!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, sabah 09.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında; Lefkoşa/Güzelyurt Anayolu’nun, Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerlerine, Yenikent Vedat Benzinci’nin güney kısmına, Kermiya bölgesinde Şehit Çocuğu Arsalarına, Gönyeli Belediye Binasının Batı kısmına, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesine, Levent İlkokulu Bölgesine ve ÇAM-TOUR civarına elektrik enerjisi verilemeyecek. 
 

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Son Güncelleme: 30.06.2021 15:04
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