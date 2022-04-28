Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

1- Karpaz bölgesinde yarın yaklaşık 6 saat elektrik kesintisi olacak.

Elektrik şebekesindeki bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümüne, Dipkarpaz’a, Zaferburnu’na, Dipkarpaz köyüyle Zaferburnu arasında kalan tesislere, Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesine, Sipahi’nin küçük bölümüne, Tanyel, Zeytinlik ve Döveç sitelerine elektrik verilemeyecek.

Elektriğin çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği belirtilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

2- Haspolat ve Değirmenlik civarındaki bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Haspolat Arıtma Tesisleri Civarı, Levent Kesimhane ve civarı, Levent Kesimhane ile Değirmenlik Çemberi arasında kalan bölge, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Başpınar Un Fabrikası, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyuları bölgesine 9:00-14:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kesinti orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak.