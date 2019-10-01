Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesinde yarım saat elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile 09:30 saatleri arasında olacak.

