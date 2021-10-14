banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yine nisap sorunu!
Yarın yine deneyecekler!
Ay sonuna 2 hafta kala maaş krizi!
Yine maaş krizi!
Hükümetin istifasının ardından..
İşte yeni süreç
Evcilik oyunu bitti…
Evcilik oyunu bitti…
banner376

Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

KIB-TEK yarın yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

14 Ekim 2021 Perşembe 13:00
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

İskele ve Gazimağusa’da bazı bölgelere yüksek gerilim elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışmasından dolayı yarın 09.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

banner341
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

“İskele ve Longbeach Bölgesi, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk,Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları, Caesar Apartmanları, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi”

banner360
Son Güncelleme: 14.10.2021 13:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı, Başbakan'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı, Başbakan'ı kabul edecek
Kapalı Maraş’ta altyapı çalışmaları devam ediyor
Kapalı Maraş’ta altyapı çalışmaları devam ediyor
Erhürman'dan sert eleştiriler
Erhürman'dan sert eleştiriler
Yine nisap sorunu!
Yine nisap sorunu!
Girne Belediyesi’nden 3 farklı atölye çalışması
Girne Belediyesi’nden 3 farklı atölye çalışması
Güllüelli: “Bulaşıcı hastalıkların önüne el yıkayarak geçilebilir”
Güllüelli: “Bulaşıcı hastalıkların önüne el yıkayarak geçilebilir”
İlkbahar patates ekim arazisi beyanında yarın son gün
İlkbahar patates ekim arazisi beyanında yarın son gün
19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Eser Öktem Piyano Resitali yer alacak
19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Eser Öktem Piyano Resitali yer alacak
Facebook tanınmış kişileri korumak için taciz politikasını genişletiyor
Facebook tanınmış kişileri korumak için taciz politikasını genişletiyor
28 belediyede örgütlü 4 sendika Lefkoşa’da eylem yapıyor
28 belediyede örgütlü 4 sendika Lefkoşa’da eylem yapıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim