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Yangında bazı evler ve geniş bir ormanlık alan yandı

 Güney Kıbrıs’ta öğle saatlerinde Limasol bölgesinde çıkan yangın, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 21:45
Yangında bazı evler ve geniş bir ormanlık alan yandı

Bazı köyler boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin çabasına rağmen, alevler  evlere de sıçradı.

Arakapas köyünde bazı evlerin yandığı kaydedildi.

Yetkililer alevlerin mal kaybına ve geniş bir ormanlık alanın ve yanmasına yol açtığını belirtti.

Alevler 10 kadar yerleşim bölgesini etkilerken, bazı bölgelerde kabloların da yanması sonucu elektrikler kesildi.

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Yangınla ilgili kriz masası kurulurken, Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, önceliklerinin can kaybını önlemek olduğunu bildirdi.

Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru da yangını kendi imkanlarıyla kontrol altına almalarının mümkün görünmediğini ifade etti.

Şiddetli rüzgarın sabaha kadar sürmesi yönündeki beklenti, endişeye yol açıyor.

İtfaiye ekipleri yangının Maşera ormanına yayılmasını önlemeye çalışırken, İsrail ve Yunanistan’dan yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin de yarın söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 03.07.2021 21:50
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