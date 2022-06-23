Mersinlik bölgesinde Salı günü öğle saatlerinden beri devam eden yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel, yeniden yangın bölgesine gidiyor.

TAK muhabirinin İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’dan aldığı bilgiye göre, saat 19.30 itibarıyla havadan müdahalenin durduğu yangında karadan müdahale devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle doğu yönünde, Mersinlik köyü yakınlarındaki alevler şiddetlendi. Mersinlik’e 2 buçuk kilometre uzaklıkta devam eden yangın nedeniyle köylülere tedbirli olmaları uyarısı yapıldı ancak şu anda herhangi bir tahliye kararı bulunmuyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca bölgede bulunuyor.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel’in yeniden yangın bölgesine gitmesini beklediklerini ifade ederken Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, saat 20.15’te Başbakan Ünal Üstel’in, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la birlikte katılacağı Güzelyurt programını iptal ederek, Mersinlik bölgesinde yeniden şiddetlenen ve rüzgarın etkisiyle yön değiştiren yangın alanına gideceğini duyurdu.