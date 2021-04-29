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“Yalan Haber ve Yanlış Bilgi ile Mücadele” etkinliği zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek

Avrupa Komisyonu’nun desteği ve Kosciuszko Enstitüsü Dezenformasyon Analisti Kamil Mikulski’nin katılımıyla gerçekleştirilecek online dezenformasyonun önlenmesi ve AB'nin dezenformasyona karşı politikalarının ele alınacağı “Yalan Haber ve Yanlış Bilgi ile Mücadele” konulu online etkinlik yarın 11.30-12.30 arası Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

29 Nisan 2021 Perşembe 16:45
“Yalan Haber ve Yanlış Bilgi ile Mücadele” etkinliği zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek
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Avrupa Komisyonu’nun desteği ve Kosciuszko Enstitüsü Dezenformasyon Analisti Kamil Mikulski’nin katılımıyla gerçekleştirilecek online dezenformasyonun önlenmesi ve AB'nin dezenformasyona karşı politikalarının ele alınacağı “Yalan Haber ve Yanlış Bilgi ile Mücadele” konulu online etkinlik yarın 11.30-12.30 arası Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek.
AB Bilgi Merkezinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Kamil Mikulski’nin yanı sıra, moderatör ve konuşmacı olarak gazeteci-yazar Sami Özuslu da katılacak.
Etkinlik İngilizce ve Türkçe dillerinde olacak ve eş zamanlı çeviri yapılacak. Çeviriden faydalanmak için https://bit.ly/3s9aApn  linkinden etkinlik kayıt formu doldurulması gerekiyor.

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 Online etkinlik aynı zamanda AB Bilgi Merkezi’nin Facebook sayfasından da canlı yayınlanacak.
AB Bilgi Merkezi Facebook: live |facebook.com/ABBilgi
 

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Son Güncelleme: 29.04.2021 17:04
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