Varış, artan vakalara karşı vatandaşı uyardı

Ahmet Varış'ın açıklaması şu şekilde;

"Covid-19 gerek sağlık yönünden gerek ekonomik, sosyal ve psikolojik yönlerden tüm toplumları olduğu gibi bizim toplumumuzu da olumsuz yönde etkilemiştir.

Biz kamu hekimleri her türlü koruyucu önlemi uygulamamıza rağmen toplum geneline göre daha fazla risk altındayız. Birçok kişinin zannettiği gibi yüzde yüz korunmamız yani sıfır riskle çalışmamız mümkün değil.

FFP2/N95 maskelerin Covid-19'a karşı koruyuculuğu %95 iken FFP3/N-99 maskelerin koruyuculuğu %99'dur.

Bunu bilerek ve kabul ederek hastalarımızı muayene ediyor, entübe ediyor, trakeotomisini açıyor ve cerrahi müdahalelerini yapıyoruz.



*AŞILANMALIYIZ ki Covid-19'u en az semptom ve komplikasyonla atlatabilelim!

*MASKE takmalıyız, MESAFE ve TEMİZLİK kurallarına uymalıyız ki birey olarak bizde Covid-19 varsa ailemize/çevremize bulaştırmayalım ve etrafımızda virüsü taşıyan bireylerden virüsü almayalım!

Biz yüksek risk altında çalışan sağlık çalışanları, Covid-19 virüsüyle enfekte olup ailemize bulaştırma ihtimalimizi de bilerek görevimizin başındayız."