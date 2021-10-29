Vadili’de trafik kazası!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza 05.45 sıralarında Vadili’de Vatan Caddesi üzerinde Yiğitler yol kavşağında meydana geldi.

Cansu Asena Kurumanastırlı, (K-22), 123 mlgr alkol tesiri altında yönetiminde bulunduğu ER 586 plakalı araç ile Yiğitler - Vadili ana yolunda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola çıkış yapınca, Vadili ana yolunda doğudan batı istikametine seyreden Bedri Kılıç (E-50) yönetimindeki BU 421 plakalı aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu BU 421 plakalı araç sürücüsü Bedri Kılıç ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Necla Çakmak, (K-36) ağır yaralı olarak, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Nahide Çakmak (K-29), Filiz Bayraktaroğlu (K-34) ve Neslihan TONU (K-39) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde, Türkan Bayraktaroğlu ise (K-45) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

ER 586 plakalı araç sürücüsü Cansu Asena Kurumanastırlı tutuklandı. Soruşturma sürüyor.