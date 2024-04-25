Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, Annan Planı Referandumu'nun 20’nci yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, geçen 20 yılın Kıbrıslılar için bir kayıp olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Crans Montana ve Berlin zirvelerinde benzer hataların tekrarlandığı belirtilerek, barışa ulaşmak için önemli bir fırsatın kaçırıldığı kaydedildi.

Yabancı asker ve üslerden arındırılmış, silahsız ve askersiz bir yurt talep edilen açıklamada, BM Genel Sekreteri'ne, BM kararları çerçevesinde görüşme sürecinin başlatılması çağrısında bulunuldu ve süreci berhava eden tarafların cezalandırılması istendi.