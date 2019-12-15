banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110477
ALTIN
275.921
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7507
EURO
6.4759
Ani ölüm: 54 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
BİR KİŞİ ARANIYOR
Liz geçit vermedi
LİZ GEÇİT VERMEDİ
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Uyuşturucu ile yakalandılar

Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Uyuşturucu ile yakalandılar

Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

15 Aralık 2019 Pazar 13:48
Uyuşturucu ile yakalandılar

Lefkoşa'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

banner317
yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, zanlılar Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla’nın Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti. Polis,14. 12.2019 tarihinde narkotik ekibinin aldığı ihbar üzerine zanlı Osed Alkhatib’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, ayni gün saat 17.30’da zanlı Osed Alkhatib’in Hamitköy’deki ikametgahına gidildiğini ve apartmanın önünde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, sağ ön cebinde 5 ayrı foil kağıda sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Alkhatib’in 17.40 -18.10 saatleri arasında bir polis ekibi tarafından evinde mahkeme emriyle yapılan aramada salon kısmında metal tepsi içerisinde 300 miligram ve beyaz renk poşet içerisinde 200 miligram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Osed Alkhatib’in gönüllü ifade verip, konu maddeleri ayni gün zanlı Safian Fatahalla’dan 550 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı Osed Alkhatib’in gösterimiyle zanlı Safian Fatahalla’nın tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada pantolonunun ön cebinde foil kağıda sarılı 500 miligram, kot ceketinin cebinde ise 14 ayrı foil kağıda sarılı yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, aranan bir kişi ve kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu belirterek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa UyuşturucuOsed AlkhatibSafian Fatahalla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne Katkı Amacıyla Konser Düzenlenecek
Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne Katkı Amacıyla Konser Düzenlenecek
TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye gelecek
TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye gelecek
Özersay: “Henüz İHA gelmiş değildir, kontrol ünitesi kuruluyor”
Özersay: “Henüz İHA gelmiş değildir, kontrol ünitesi kuruluyor”
Rogers: “Halk sağlığını koruyamamak, devlete tedavi masrafı olarak geri döner”
Rogers: “Halk sağlığını koruyamamak, devlete tedavi masrafı olarak geri döner”
GAÜ’de kış hastalıklarından korunmanın yolları anlatıldı
GAÜ’de kış hastalıklarından korunmanın yolları anlatıldı
Geç gelen eşini darp etti!
Geç gelen eşini darp etti!
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa Başkanı Ali Çakmak oldu
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa Başkanı Ali Çakmak oldu
Bakan Oğuz, iyi tarım uygulamaları yapılan bağ tesisinde incelemelerde bulundu
Bakan Oğuz, iyi tarım uygulamaları yapılan bağ tesisinde incelemelerde bulundu
“Akdeniz Kalkanı Harekatı” sürüyor
“Akdeniz Kalkanı Harekatı” sürüyor
Yeşil Barış Hareketi, imar planıyla ilgili kaygılı
Yeşil Barış Hareketi, imar planıyla ilgili kaygılı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim