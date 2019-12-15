Uyuşturucu ile yakalandılar

Lefkoşa'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, zanlılar Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla’nın Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti. Polis,14. 12.2019 tarihinde narkotik ekibinin aldığı ihbar üzerine zanlı Osed Alkhatib’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, ayni gün saat 17.30’da zanlı Osed Alkhatib’in Hamitköy’deki ikametgahına gidildiğini ve apartmanın önünde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, sağ ön cebinde 5 ayrı foil kağıda sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Alkhatib’in 17.40 -18.10 saatleri arasında bir polis ekibi tarafından evinde mahkeme emriyle yapılan aramada salon kısmında metal tepsi içerisinde 300 miligram ve beyaz renk poşet içerisinde 200 miligram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Osed Alkhatib’in gönüllü ifade verip, konu maddeleri ayni gün zanlı Safian Fatahalla’dan 550 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı Osed Alkhatib’in gösterimiyle zanlı Safian Fatahalla’nın tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada pantolonunun ön cebinde foil kağıda sarılı 500 miligram, kot ceketinin cebinde ise 14 ayrı foil kağıda sarılı yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, aranan bir kişi ve kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu belirterek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.