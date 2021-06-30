Üstel: "İki ameliyathaneye kavuşulacak"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin hastanede çıkan yangında zarar gören ve yenilenmesi için çalışma yapılan bölümünde incelemelerde bulundu.

Üstel, yapılacak olan yerin Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin beyni olacağını vurgulayarak, yeni bölümün devreye girmesiyle Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’ne bir ameliyathane daha ekleneceğini ve iki ameliyathaneye sahip olunacağını kaydetti.

Kalp ve Damar Cerrahi Servisi doktorlarının proje hakkında bilgi verdiği Üstel’e, Başhekim Dr. Adil Özyılkan da eşlik etti.

İncelemelerin ardından Sağlık Bakanı Üstel ve Başhekim Özyılkan basına açıklamalarda bulundu.

ÖZYILKAN: “HASTALARA DAHA İYİ HİZMET VERİLECEK”

Başhekim Özyılkan yaptığı açıklamada, yangın sonrası kullanıma açılamayan, kendileri için olmazsa olmaz olan Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin daha güçlü olması için açılması gereken ilgili bölümü gezdiklerini belirtti.

Hastanenin yangın sonrası hızlı bir şekilde kendini yenilediğini ancak çeşitli sorunlar nedeniyle bugünlere kadar gelindiğini dile getiren Özyılkan, projenin, kalp birimini daha hızlı, daha donanımlı, yoğun bakım hastalarına daha iyi hizmet verecek noktaya taşıyacağını kaydetti. Özyılkan, çalışmaların tamamlanarak, bölümün bir an önce açılmasını diledi.

ÜSTEL: “KALP DAMAR CERRAHİSİNİN BEYNİ OLACAK”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de, uzun zamandır hastanede eksikliği devam eden, bundan yaklaşık 1 buçuk sene önce yanan bölümü yerinde ziyaret etme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Göreve geldikten sonra yenileme çalışmaları hızlandırmak için ellerinde gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Üstel, planlamayı yaparak, birkaç gün önce Maliye Bakanlığı’na gönderdiklerini kaydetti. Yapılacak olan yerin Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin beyni olacağını vurgulayan Bakan Üstel, dünyada artan kalp hastalıklarının ülkede de aynı seyirde devam ettiğine dikkat çekti.

“İKİ AMELİYATHANEYE KAVUŞULACAK”

“Ne mutlu bize ki KKTC’de açık kalp ameliyatları yapılıyor” diyen Üstel, cesur yürekli doktorların görevlerini en iyi şekilde yaptığını belirtti. “Benim görevim onların önünü açmak” vurgusu yapan Üstel, uzun zamandır Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nde tek ameliyathaneyle devam edildiğini dile getirerek, yeni bölümün devreye girip, bir ameliyathane daha eklenmesiyle iki ameliyathaneye sahip olunacağını kaydetti.

Hastanenin rahatlamasıyla KKTC’nin rahatlayacağını ifade eden Üstel, fedakar, cefakar gece gündüz demeden çalışan doktorların önünü açmak ve her geçen gün artan kalp hastalıklarının daha iyi bir ortamda, daha çağdaş düzeyde tedavi edilmesi amacında olduklarını söyledi. Bölüm için süratli bir şekilde ihaleye çıkılıp, tamamlanması amacıyla hep birlikte ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Üstel, yakın zamanda bölümü ülkeye kazandıracakları inancını belirtti.

“SAĞLIK HER ŞEYİN ÖNÜNDEDİR”

Yaklaşık bir buçuk yıldır Covid-19’la mücadele edildiğine işaret eden Üstel, kapanmalar nedeniyle ülkede sıkıntılar, ekonomide büyük daralmalar yaşandığını anlattı. Bu sebeple bu tip projelerin ilerleyen günlere ertelendiğini ifade eden Üstel, “Sağlık her şeyin önündedir” dedi. Özellikle kalbin insan hayatı için öneminin altını çizen Üstel, “Merkezin birleştiği yer kalptir” diye konuştu.

Göreve geldikten sonra hastaneyi iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Üstel, bir ilki gerçekleştirerek, hastanede Kültür Dairesi’nin düzenlediği sergi açtıklarını ifade etti. Hastanedeki bütün katlarda resimlerin sergilendiğini söyleyen Üstel, bu şekilde hastane ortamında bir güzellik olduğunu dile getirdi. Üstel, sergiye emeği geçenlere de teşekkür ederek, her geçen gün ekip arkadaşlarıyla hastaneyi daha iyiye taşıyacaklarını belirtti.