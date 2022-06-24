banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yangın kontrol altında
Yangın kontrol altında
Cahitoğlu: “Dün gece olağanüstü mücadele verildi”
Cahitoğlu: “Dün gece olağanüstü mücadele...
Oğuz: Yangın kontrol altına alındı diyemeyiz, 11 hava aracıyla müdahaleye devam ediyoruz
“Yangından etkilenen bölge yaklaşık 16...
Toroslu: “Yangın Mersinlik’in kuzeybatısına, sahile doğru yöneldi…”
Toroslu: “Yangın Mersinlik’in kuzeybatısına, sahile...
Diploma skandalı!
Diploma skandalı!
banner404
Flaş Haber
Yangın kontrol altında
Kapat

Üstel: Elinizde ne varsa buraya getirin

Başbakan Ünal Üstel, yangın bölgesinde BRT’nin özel yayınına katılarak, iş makinesi olan vatandaşlara çağrı yaptı, “İnsanlarımız ellerinde ne var ne yoksa buraya getirsin” dedi.

24 Haziran 2022 Cuma 21:52
Üstel: Elinizde ne varsa buraya getirin

Başbakan Ünal Üstel, yangın bölgesinde BRT’nin özel yayınına katılarak, iş makinesi olan vatandaşlara çağrı yaptı, “İnsanlarımız ellerinde ne var ne yoksa buraya getirsin” dedi.

Başbakan Üstel, “Hepimize büyük geçmiş olsun. Kıbrıs Türk halkı büyük bir mücadele örneği veriyor. Büyük bir alan heba olmasına rağmen daha çok ileriye gitmemesi için insanımız seferberlik içerisinde. Burada büyük bir dayanışma örneği sergileniyor” ifadelerini kullandı.

banner341
Üstel, gün ışığında hava araçlarının müdahalesi ile yangının kontrol altına alınabildiğini belirterek, “Hava araçlarının devreden çekilmesi ve rüzgarın güçlenmesiyle yangın yeniden alevleniyor” diye konuştu.

Kriz masasının Mersinlik köyünün cami avlusuna taşındığını da söyleyen Üstel, “Yangının Kantara bölgesine geçmemesi için büyük bir mücadele veriliyor. Vatandaşlarımıza duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İnşallah bu akşam verdiğimiz mücadelenin meyvelerini yarın alacağız” diyen Üstel, yarın sabah hava araçlarının yeniden müdahaleye başlayacağını söyledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın söndü
Yangın söndü
Tatar: Yaklaşık 20 km karelik bir alan yangından etkilendi, yeniden ağaçlandıracağız
Tatar: Yaklaşık 20 km karelik bir alan yangından etkilendi, yeniden ağaçlandıracağız
Polis Halk Koşusu Yangın Nedeniyle Ertelendi
Polis Halk Koşusu Yangın Nedeniyle Ertelendi
Yangında son durum
Yangında son durum
Oktay, KKTC'den Ayrıldı...
Oktay, KKTC'den Ayrıldı...
Cahitoğlu: “Mersinlik bölgesinde iş makinaları ve su tankerlerine ihtiyaç var”
Cahitoğlu: “Mersinlik bölgesinde iş makinaları ve su tankerlerine ihtiyaç var”
Seçim Ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
Seçim Ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay LAÜ’de konferans verdi
Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay LAÜ’de konferans verdi
Beklenen ödemeler yapıldı
Beklenen ödemeler yapıldı
Kantara gençlik kampları bir hafta ertelendi
Kantara gençlik kampları bir hafta ertelendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim