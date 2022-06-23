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Üstel: “Büyük bir felaket yaşanıyor”

23 Haziran 2022 Perşembe 01:15
Üstel: “Büyük bir felaket yaşanıyor”

Oğuz: “Amacımız gün ışığına kadar zararı olabildiğince azaltmak”

Hayri Orçan: “Yangın on noktada sürüyor”

Sennaroğlu: “Yangın bölgesindeki tarlaların acilen sürülmesi gerek”

Başbakan Ünal Üstel, “Mersinlik bölgesindeki yangın maalesef rüzgarın etkisiyle şiddetlendi, büyük bir felaket yaşanıyor” diyerek, buna karşı tüm halkın ve ekiplerin koşmasına rağmen Mersinlik köyünde tahliyeye başladıklarını bildirdi.

BRT’de canlı yayına katılan Üstel, yangınla ilgili son durumu yorumladı.

Ardahan ve Topçuköy’e ilerleyen yangın nedeniyle Ardahan’ın bir kısmının tahliyesinin de gündeme geleceğini kaydeden Üstel, sabah 05.00 sıralarında yangına havadan müdahalenin yeniden başlayacağını belirtti.

Büyük bir felaket yaşandığını vurgulayan, yine de insanların zarar görmediğini belirterek bunun sürmesini dileyen Başbakan Üstel, herkesin seferberlik bilinciyle görev yaptığını vurguladı.

-Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, rüzgarın yön değiştirdiğini, ilerleyen saatlerde ne olacağını bilemediklerini kaydederek tarlalarda ara boşluklar yaratarak yangına müdahale edilmeye çalışıldığını bildirdi.

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Oğuz, amaçlarının gün ışığına kadar zararı olabildiğince azaltmak olduğunu vurguladı.

Dursun Oğuz, yangının güney doğuya doğru gittiğini, Ardahan Ağıllar ve Topçuköy’e doğru ilerlediğini kaydetti.

-Orçan

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Mersinlik’te dün başlayan yangının, en az on noktada devam ettiğini bildirdi.

Orçan, BRT’de katıldığı programda yaptığı açıklamada, alevlerin doğuya Ardahan Topçuköy tarafına ilerlediğini, en az on noktada yangının devam ettiğini söyledi.

Coğrafi koşullar yüzünden birçok noktaya müdahale etmenin çok zor olduğunu kaydeden Orçan, sabahtan itibaren tüm ilgili birimlerin müdahalesinin sürdüğünü anlattı.

Saat 23.00 itibarıyla Tatlısu’yu tehdit eden bir durum söz konusu olmadığını ancak ilerleyen saatlerde ne olacağının bilinemediğini kaydeden Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, bölgenin arazi yapısının çok sarp olduğunu, ekiplerin yetişebildiği, ulaşabildiği yerlerdeki alevlere müdahale ettiğini; daha yükseklere ise hava araçlarının müdahale edeceğini söyledi.

Havanın aydınlanmasıyla hava araçlarının yeniden yangına müdahalenin başlayacağını kaydeden Orçan, “Hakikaten üzüntümüz çok büyük. 1995’te Beşparmak yangını yaşadık inanın bu ondan çok daha büyük bir felaket. Bunu biz yaşayanlar anlayabilir. Tek temennimiz yangının sönmesi…” dedi.

-Sennaroğlu’ndan tarlaları sürün çağrısı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu da yangın nedeniyle çok vahim durumda olunduğuna işaret ederek “Şu anda hava araçları yangına müdahale edemiyor. Birçok bölge ciddi risk altındadır” dedi.

Sennaroğlu, vatandaşlara, “Yangının tehdit ettiği bölgelerdeki tarlaların acilen sürülmesi gerekir.” dedi ve halka çağrıda bulundu.

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Son Güncelleme: 23.06.2022 01:39
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