UNFICYP online panel düzenleyecek

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), tasarımcı Hüseyin Çağlayan ve Foody & AtYourService gibi şirketlerin kurucusu Argyris Argyrou’nun katılımıyla, 2 Haziran Çarşamba 18.00-19.30 saatleri arasında online panel düzenleyecek.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nden yapılan açıklamada (UNFICYP), adadaki toplumların Covid-19’un başlangıcından bu yana karşı karşıya oldukları zorlukları aşmak için, genç girişimcilerin ortaklaşa geliştirecekleri yenilikçi yaklaşımların önemini vurgulamak adına etkinlikler düzenleneceği duyuruldu.

Bu çerçevede, Sosyal Girişimcilik Merkezi, CyprusINNO ve NICO ile oluşturulan iş birliği sonucunda ortaya çıkan etkinlikler, alanlarında üst düzey başarılara imza atmış konuşmacıların katılımıyla online bir tartışma paneli ile başlıyor.

Panelde katılımcılar, ödüllü moda tasarımcısı Hüseyin Çağlayan’a ve Ideas2life, Foody & AtYourService gibi şirketlerin kurucusu Argyris Argyrou’ya sorularını yöneltebilecek.

Tartışma UNFICYP sözcüsü Aleem Siddique tarafından yönetilecek.

Tartışma linki şöyle: https://zoom.us/j/94316691051