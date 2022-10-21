Ünal Üstel, Dilekkaya-Gaziköy yolunda incelemelerde bulundu

Başbakan Ünal Üstel, Dilekkaya-Gaziköy yolunda altyapı çalışmalarının Çarşamba günü başlayacağını, 15 Kasım’dan sonra ise asfaltlama yapılacağını açıkladı.

Başbakan Üstel, bazı sıkıntılardan dolayı yol yapım çalışmaları duran Dilekkaya-Gaziköy yolunda incelemelerde bulundu. Başbakan Üstel’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ile diğer yetkililer eşlik etti.

ÜSTEL: KOALİSYON HÜKÜMETİNİ KURDUĞUMUZ GÜNDEN BERİ REFORM VE İCRAAT YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Başbakan Üstel incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin kurulduğu günden bu yana geçmişten biriken sorunları çözmek için hareket ettiğini belirtti. Halkın daha rahat yaşaması ve daha güvende seyahat edebilmesi bu çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başbakan Üstel, dün 2012’de ihalesine çıkılan ve o günden sonra kurulan hükümetlerde çözülemeyen Alsancak yolunun çalışmalarını başlattıklarını hatırlattı.

2012’den bu yana yarım kalan Lefke-Güzelyurt yolunun da bitirildiğini ifade eden Üstel, “Koalisyon hükümetini kurduğumuz günden beri reform ve icraat yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Kimsenin cesaret edemediği belediyeler reformu yasasının da koalisyon hükümeti döneminde geçtiğini vurgulayan Başbakan Üstel, belediyelerin daha rahat çalışmasını sağlayan 51/95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da yakın zamanda Meclis’ten geçeceğini dile getirdi.

Yaklaşık 12-13 yıldır Meclis gündemine gelen Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın Pazartesi günü Meclis’te onaylandığını hatırlatan Üstel, ilerleyen günlerde çok tartışılan Hal Yasa Tasarısı’nın da gündeme geleceğini ve yasanın geçmesiyle birlikte ülkedeki ve yurtdışından gelen ürünlere denetim getirileceğini söyledi.

Koalisyon hükümetinin bütün zorluklara ve dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen çalıştığını vurgulayan Başbakan Üstel, İngiltere’de kısa zaman içerisinde üçüncü başbakanın değiştiğine işaret ederek, bunun nedeninin ekonomik kriz olduğunu kaydetti.

Çalışan kesime ve esnafa yüzde 50 teşvik primi verdiklerini, çiftçi için teşvikler açıkladıklarını ifade eden Başbakan Üstel, Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde 322 km’lik köy yollarının yenilenmesi protokolüne imza attığını hatırlatarak, bugün bu yolların yavaş yavaş tamamlandığını belirtti.

7 aydır sorunlu bekleyen Dilekkaya-Gaziköy yoluna çözüm getirdiklerini kaydeden Başbakan Üstel, istimlak problemi olan vatandaşlarla dün genişletilmiş toplantı yapılmasının ardından sorunun çözüldüğünü belirtti. Vatandaşların kendi açısından haklı olduğunu dile getiren Başbakan Üstel, bütün geçimini tarımdan karşılayan kişilerin, yol genişlemesinden kaynaklı bir kısım arazilerini kaybettiğini anlattı. Köylülere teşekkür eden Üstel, uzun zamandan beridir yolda yaşanan sıkıntıdan dolayı Dilekkayalıların bir takım hareketler ortaya koymasının da haklı olduğunu söyledi.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE HAREKET ETTİĞİMİZ ZAMAN MUTLU SONA VARIRIZ"

Dilekkaya-Gaziköy yolunda Çarşamba günü altyapı çalışmalarının başlayacağını açıklayan Başbakan Üstel, stabilize ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 15 Kasım’dan sonra asfaltlamanın yapılacağını kaydetti. Böylelikle bu yolu kullananların ve en çok da köylülerin daha rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edeceğini ifade eden Başbakan Üstel, “Bu bir güzel dayanışma örneği oldu. Birlik, beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman mutlu sona ulaşırız” dedi.

ARIKLI: DİLEKKAYALILAR PROTESTOLARINDA HAKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Erhan Arıklı da, iktidara geldiklerinde karayollarında üç tane ciddi sıkıntı olduğunu dile getirerek, bunlardan bir tanesinin Güzelyurt-Lefke yolu olduğunu ve yıllardan beri ara emirleri dolayısıyla yolun bitirilemediğini, yapılan girişimler neticesinde yolun kullanıma açıldığını kaydetti.

Girne-Alsancak yolu da bitirilemediği için binlerce insanın yolda işkence çektiğini belirten Arıklı, Başbakan Üstel’in ciddi katkılarıyla kaynak ayrılıp, ihaleye çıkıldığını söyledi. 100 gün içerisinde yolun bitirileceğini belirten Arıklı, müteahhitle anlaştıklarını, yılbaşından önce yolun bitirileceğini söyledi.

Üçüncü sıkıntının ise Dilekkaya yolu olduğunu ifade eden Bakan Arıklı, burada 1.7 km’lik bir mesafede alınan ara emirleri nedeniyle yolun bir türlü kullanıma açılamadığını belirtti. Başbakan ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın ciddi girişimleriyle uzlaşıya varıldığını ifade eden Arıklı, katkı koyan herkese teşekkür etti.

“Bu yol tam bir işkence haline dönüşmüştü” diyen Erhan Arıklı, sandığa gitmeyeceğini söyleyen Dilekkayalıların protestosunun haklı olduğunu kaydederek, “Bu yol bizim insanımıza yakışmıyordu. Elimizde olmayan nedenlerle gecikti” şeklinde konuştu.

YEŞİL: EN ERKEN ZAMANDA TAMAMLANACAK

Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de, Türkiye Cumhuriyeti ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında Şubat 2021’de 322 km’lik köy yollarının yapımı ile ilgili protokol imzalandığını belirterek, 90 km’lik köy yollarının tamamlandığını, çizgileri ve levhalarının da bitirildiğini söyledi.

Proje kapsamında Dilekkaya yolu üzerinde de 14.2 km’lik yolun, 12.5 km’sinin bitirildiğini dile getiren Yeşil, kalan 1.7 km’lik yolu da en erken zamanda tamamlayacaklarını kaydetti.

KAHYALAR: BAŞBAKAN ÜSTEL, İLK GÜNDEN BERİ KONUYLA İLGİLENİYOR

Avukat Yusuf Kahyalar ise, yolun kamulaştırmasından kaynaklı problemler yaşandığını ve mahkemelerde devam eden bazı davalar olduğunu ifade ederek, Başbakan Üstel’in ilk günden beri konuyla ilgilendiğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz nezdinde de birçok görüşme yapıldığını kaydeden Kahyalar, davacı aileleri temsil eden avukat olarak yolun yapılması için büyük ölçüde uzlaşı sağladıklarını ifade etti. Kahyalar, davaların geri çekilmesi veya ara emrinin bir an önce bertaraf edilmesiyle ilgili girişimlerin yapılacağını söyledi.