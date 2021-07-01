Umuda Yolculuk Karavanı Projesi tanıtıldı

6 AY SÜRECEK PROJE KAPSAMINDA 28 BELEDİYEDE FAALİYETLER YAPILACAK

KARAOKÇU: “BAĞIMLIKLAR KONUSUNDA TOPLUMSAL BİLİNÇ VE FARKINDALIK DÜZEYİ YÜKSELTİLECEK”

“KARAVAN BUGÜN YOLA ÇIKTI… YARIN DİPKARPAZ’DA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK”

“BİREYSEL VE GRUP EĞİTİMLERİ VERİLECEK… ANKET YAPILACAK, BİLİMSEL RAPOR HAZIRLANACAK”

EREN: “KATKI KOYANLARA TEŞEKKÜRLER”

KÜÇÜKÖZDEMİR: “BÖYLE BİR PROJEYE KATKI KOYMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

KURUMANASTIRLI: “PROJE 6 AYDAN SONRA DA DEVAM EDECEK”

MEDİ: “PAYDAŞ OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yürüttüğü “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde geliştirilen “Umuda Yolculuk Karavanı Projesi” Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu çalışmaları çerçevesinde, Ottoman Fight Club, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Gençlik Dairesi ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile işbirliğinde geliştirilen, uzakdoğu sporlarının yaygınlaştırılması, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, aynı zamanda bağımlılıklar konusunda toplumsal farkındalık ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi hedefiyle Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda hayata geçtiğini belirtti.

Karaokçu, fikir babası Ottoman Fight Club Başkanı Hasan Kurumanastırlı olan projenin Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yürüttüğü “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde geliştirildiğini söyledi. Karaokçu, “Projede hem çocuk ve gençlerimize sportif yeni fırsatlar yaratmak, kitap okuma sevgisini kazandırarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, hem de KKTC genelinde bağımlılıklar konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık düzeyi yükseltilerek, toplumsal koruma zırhımızın güçlendirilmesi amaçlanmıştır” dedi.

“KARAVAN BUGÜN YOLA ÇIKTI… YARIN DİPKARPAZ’DA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK”

Hasan Karaokçu, Ottoman Fight Club, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği’nin desteğiyle hazırlanan “Umuda Yolculuk Karavanı”nın bugün yola çıkarak yerel yönetimler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğinde belirlenen takvim çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en ücra yerleşim birimlerine kadar ulaşacağını dile getirdi.

“Bu konuda Dipkarpaz’dan Lefke’ye kadar gerekli planlama yapıldı” diyen Karaokçu karavanın yarın sabahtan itibaren Dipkarpaz’da çalışmalarına start vereceğini belirtti.

Tüm belediyeleri kapsayacak şekilde hazırlanan ilk dönem çalışma takviminin Ocak 2022’de tamamlanacağını dile getiren Karaokçu şöyle devam etti:

“Belirlenen takvim çerçevesinde gidilen her bölgede projeye katılmak isteyen çocuk ve gençlere zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak Uzakdoğu sporları konusunda başlangıç eğitimi verilecek. İlerleyen dönemlerde proje çerçevesinde bu eğitimler daha da geliştirerek çocuk ve gençlerin aktif birer sporcu olmasına yön verilecek. Tamamen ücretsiz olacak bu eğitimler sırasında, katılımcı çocuk ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirme konusunda bölgesel olarak beklentilerini ölçecek bir anket formu uygulanacak ve projenin birinci aşaması sonucunda toplanan verilerden bütünlüklü bir rapor hazırlanacak”

“BİREYSEL VE GRUP EĞİTİMLERİ VERİLECEK”

Hasan Karaokçu, “Umuda Yolculuk Karavanı Projesi” çerçevesinde gidilecek yerleşim birimlerinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanları tarafından bölge insanına bireysel ve grup eğitimleri verileceğini dile getirdi.

Karaokçu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gidilen her bölgede Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından hazırlanan bağımlılıklarla ilgili el broşürleriyle ALO 1191 Bağımlılık Destek ve Danışma Hattı Merkezi broşürleri dağıtılarak, bu noktalarda da halkın bilinçlenmesine katkı sağlanacak.

Bağımlılıklarla ilgili başvuruda bulunan bireyler ise Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Psikososyal Destek Birimi’ne yönlendirilecek ve gerekli görülen destek çalışmaları başlatılacak”

“ANKET YAPILACAK BİLİMSEL RAPOR HAZIRLANACAK”

Karavan projesi etkinliklerinin sonunda bağımlılıklar konusunda genel bir bilimsel rapor hazırlanacağını da dile getiren Karaokçu, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanlarının KKTC genelinde çocuklar, gençler ve yetişkinlerde, uyuşturucu, alkol, sigara kullanım yaygınlığı ve risk faktörlerini belirlemek adına 3 ayrı anket uygulayacağını kaydetti.

Karaokçu, projenin birinci aşaması sonucunda toplanan verilerden bütünlüklü bir rapor hazırlanacağını da sözlerine ekledi.

“MOBİL KÜTÜPHANE OLUŞTURULDU”

Umuda Yolculuk Karavanı’nda bir de mobil kütüphane oluşturulduğunu söyleyen Karaokçu, gidilen bölgelerdeki çocuklar ve gençlerin, Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği desteği ile bağış yolu ile toplanan kitaplardan oluşturulan kütüphaneye erişebileceğini belirtti.

“Özellikle kütüphane olmaması nedeniyle kitaba erişimin zor olduğu yerleşim birimlerinde, karavanın çevresinde çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla kitap okuma etkinlikleri düzenlenecek” diyen Karaokçu, etkinlikler sonucunda katılımcılara, çocuk kitapları armağan edileceğini kaydetti.

“TURKCELL DESTEK VERECEK”

“Umuda Yolculuk Karavanı’nın iletişim sponsorluğunu Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yapacağını anlatan Karaokçu, “Bu çerçevede adım adım karavanımızın hangi bölgede olacağı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve haberlerin günübirlik olarak Turkcell’in vereceği destekle halkımıza duyurulacak” dedi.

Karaokçu projeyle, yerinde eğitim ve bilinçlendirme sağlanacağını kaydetti. Hem sportif, hem de bağımlılıklarla ilgili interaktif eğitim içeren projenin bağımlılığı önlemeyi yaygınlaştıracak bir kapsamı olduğunu vurgulayan Karaokçu, projenin sürdürülebilir bir yapıda olduğuna da vurgu yaptı.

EREN: “KATKI KOYANLARA TEŞEKKÜRLER”

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de etkinlikte yaptığı konuşmada, projeye katkı koyanlara teşekkür etti. “Bu gibi çalışmalarda en büyük görev aslında bize düşer” diyen Eren, kendi görevleri olmamasına rağmen projeye gönüllü destek koyan Ottoman Fight Club Başkanı Hasan Kurumanastırlı’ya teşekkür etti.

Eren ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ekibine, projeye katkı koyan herkese ve tüm gönüllülere de teşekkürlerini iletti.

KÜÇÜKÖZDEMİR: “BÖYLE BİR PROJEYE KATKI KOYMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin 6 ay boyunca 28 belediyeye dokunacağını dile getirerek, böylesi bir projeye katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell mecralarında projenin tanıtımını yapacaklarını kaydeden Küçüközdemir, kendisinin de projenin takipçisi olacağını belirtti.

Küçüközdemir projede emeği geçenlere de teşekkür etti.

KURUMANASTIRLI: “PROJE 6 AYDAN SONRA DA DEVAM EDECEK”

Ottoman Fight Club Başkanı Hasan Kurumanastırlı da etkinlikte yaptığı konuşmada, ada genelindeki gençlere ve çocuklara faydalı olmak adına kurdukları hayalin, aldıkları desteklerle hayata geçtiğini söyledi.

“Sağlam kafa sağlam vücuttu bulunur” düşüncesiyle hareket ettiklerini dile getiren Kurumanastırlı, sporun gençleri sosyal risklerden koruma yönünde sağladığı faydaya vurgu yaptı.

Proje kapsamında Dipkarpaz’dan Lefke’ye 28 belediyeyi gezeceklerini anlatan Kurumanastırlı, elini taşın altına koyan ve projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Projenin sürdürülebilir olduğunu, 6 aydan sonra da devam edeceğini söyleyen Kurumanastırlı, din-dil-ırk ayrımı yapmadan hizmet vereceklerini belirtti.

MEDİ: “PAYDAŞ OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi de etkinlikte yaptığı konuşmada, böylesi güzel ve anlamlı bir organizasyona Medi Foundation olarak paydaş oldukları için duydukları memnuniyeti ifade etti.

Medi, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.