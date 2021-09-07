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UMK’dan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen’e plaket takdimi

07 Eylül 2021 Salı 14:45
UMK’dan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen’e plaket takdimi

KARAOKÇU: “GÖSTERİLEN CİDDİ DUYARLILIK VE KATKILAR ÇOK ÖNEMLİ”

ERCEN: “TOPLUMUN GELECEĞİ ADINA PROJELERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen’e, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile iş birliğinde düzenlenen ‘Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele” ve “İngiltere’den Sevgi Dolu Yardım Eli” Projelerine sağladığı katkıdan dolayı plaket takdim edildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa’daki Doors Of Old Town’da düzenlenen plaket töreninde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu,  Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Koordinatörü Teyfide Tecel Hatipoğlu ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş hazır bulundu.

KARAOKÇU: “GÖSTERİLEN CİDDİ DUYARLILIK VE KATKILAR ÇOK ÖNEMLİ”

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, törende yaptığı konuşmada, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen’in gerek ‘Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele” gerekse “İngiltere’den Sevgi Dolu Yardım Eli” projelerinin hayata geçmesi konusunda ciddi bir duyarlılık ortaya koyduğunu ve önemli katkılar sağladığını söyledi.

Projelerin İngiltere’den sadece ülkedeki bağımlılıklarla mücadeleye katkı değil, Londra’da yaşayan Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladığına da işaret eden Karaokçu, Başkan Osman Ercen’e teşekkürlerini sundu.

ERCEN: “TOPLUMUN GELECEĞİ ADINA PROJELERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen ise Komisyonun çalışmalarına büyük önem verdiklerini, bu çerçevede gerek İngiltere’deki birçok örgüt, gerekse KKTC’deki kuruluşlarla iş birliğinde toplumun geleceği adına projeler geliştirdiklerine işaret ederek, bu çalışmaları yeni projelerle güçlendirmek amacında olduklarını vurguladı.

Ercen, bu çalışmalarda çok verimli bir iş birliği içinde oldukları Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş’a teşekkür etti.

Törende Doors of Old Town Direktörü Tanju Hastunç da Osman Ercen’e el yapımı minyatür Girne Kapısı hediye etti.

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Son Güncelleme: 07.09.2021 14:47
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