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Ümit Öztınç hayatını kaybetti

Lefkoşa’nın tanınmış isimlerinden Ümit Öztınç’ın bu sabah Londra’da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 11:15
Ümit Öztınç hayatını kaybetti
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CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli’nin de dayısı olan ve senelerdir İngiltere’de yaşayan Öztınç’ın ölümü büyük üzüntü yarattı.

Sıla Usar İncirli de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak “Bu salgın rakamlardan ibaret değil, her rakamın ardında onulmaz acılar var.” dedi.

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İncirli’nin açıklaması şu şekilde:

“Dünya güzeli bir insandın sen Ümit dayı

Yaşamın zorluklarla dolu geçse de içindeki umudu hiç kaybetmeden hep çalıştın, ailenin iyiliği için hep mücadele ettin, yılmadın. İnsanları sevdin, yaşamı sevdin, ülkeni çok sevdin. Uzaklarda olsan da aklın, yüreğin hep bu ülkede, bizimle oldu. Dünyadaki milyonlarca insan gibi biz de bugün Covid-19 illetinin en soğuk, en acımasız yüzü karşısında derin bir acı ve çaresizlik içine sürüklendik. Bu salgın rakamlardan ibaret değil, her rakamın ardında onulmaz acılar var. Acımız çok büyüktür. Hoşçakal Dayı, huzur içinde uyu güzel insan…”

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Anahtar Kelimeler:
Ümit ÖztınçSıla Usar İncirli
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