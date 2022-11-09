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“Ümit ediyorum bu ambargolar da gün gelecek aşılacak”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, uluslararası alanda pek çok başarıya imza atan milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul etti.

09 Kasım 2022 Çarşamba 11:21
“Ümit ediyorum bu ambargolar da gün gelecek aşılacak”

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre Töre, kabulde Ulaç’a Meclis anı madalyası verdi.

Töre, kabulde yaptığı konuşmada uluslararası düzeyde başarı elde eden tüm sporcuları takdir ettiğini belirtti.

Töre, dağcılık alanında bir çok başarı elde etmiş merhum Birkan Uzun gibi bir çok gencin arkadan yetiştiğini, Doğukan Ulaç’ın da bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Töre, Ulaç’ın elde ettiği başarıların hiç kolay olmadığını ve tüm genç sporculara örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Uluslararası camianın Kıbrıslı Türk gençlere uyguladığı spor ambargosunu bir kez daha kınayan Töre,

“Ümit ediyorum bu ambargolar da gün gelecek aşılacak” dedi.

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