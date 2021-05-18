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Uluslararası Homofobi Bifobi Transfobi Karşıtlığı Gün kapsamında “gökkuşağı Zinciri” oluşturuldu

Kuir Kıbrıs Derneği ve çeşitli örgütlerin desteğiyle kurulan “17 Mayıs Organizasyon Komitesi” organizasyonunda, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Bifobi Transfobi Karşıtlığı Gün kapsamında dün Lefkoşa’da bir araya gelinerek, Meclis önüne kadar sembolik “Gökkuşağı Zinciri” oluşturuldu.

18 Mayıs 2021 Salı 10:45
Uluslararası Homofobi Bifobi Transfobi Karşıtlığı Gün kapsamında “gökkuşağı Zinciri” oluşturuldu
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Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre Komite adına Erman Dolmacı ve Doğukan Gümüşatam tarafından okunan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından eşcinselliğin hastalık olmaktan çıkarıldığı gün olan 17 Mayıs’ın her yıl Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtlığı Gün olarak tüm dünyada kutlandığı ifade edildi.
Kıbrıs’ın kuzeyinde ise eşcinselliğin Ceza Yasası’nda suç olmaktan çıkarıldığı 2014 yılından beridir her yıl onur yürüyüşleri düzenlenerek bu güne destek verildiği kaydedilen açıklamada, bu yürüyüşlerin amacının lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) ayrımcılığa uğramaması ve insan haklarına eşit erişiminin sağlanması olduğu kaydedildi.
Pandemi sürecinde LGBTİ+’lar başta olmak üzere mülteciler, kadınlar, çocuklar, işçi sınıfı, sağlık çalışanları, yaşlılar ve daha birçok dezavantajlı grubun olumsuz olarak etkilendiği ve yöneticilerin bu durumu kontrol etmede başarısız kaldığı vurgulanan açıklamada, “Birçok politikacının ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ söylemine karşı bizler ‘Aynı denizdeyiz, aynı gemide değiliz’ sloganı ile tepki gösteriyoruz. Kuir Kıbrıs Derneği’nin son yıllardaki çalışmalarında da LGBTİ+’ların istihdam, sağlık, barınma, eğitim gibi alanlarda ayrımcılığa uğradığı ve en temel insan haklarının bile ihlal edildiği saptanmıştır” denildi.
Açıklamada, ülkede intersekslerin küçük yaşlarda gereksiz tıbbi müdahalelere maruz bırakılması, birçok transın cinsiyet uyum sürecine ve cinsiyetin hukuken tanınması hakkına erişememesi, bu kişilerin okullarda, iş yerlerinde, sosyalleşme ortamlarında gizlenmek zorunda bırakılması, LGBTİ+’ların çevresindekiler tarafından zorbalığa, ayrımcılığa maruz bırakılması gibi günlük hayatta karşılaşılan birçok soruna da vurgu yapıldı.

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“Bu nedenle ayrımcılık son bulana kadar bizler mücadelemize devam edecek ve renklerimizle güçlenerek var olacağız” denilen açıklamada, “Gökkuşağı Zinciri” ile başlayan “Onur Haftası”nda  25 Mayıs’a kadar her gün farklı farklı etkinlikler gerçekleşeceği ve dileyen herkesin “Kıbrıs’ta 17 Mayıs” adlı sosyal medya hesaplarından etkinliklerin detaylarına ulaşabileceği kaydedildi.
17 Mayıs Organizasyon Komitesi bileşenleri şöyle:
Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Kadın Eğitimi Kolektifi, VOIS Kıbrıs Uluslararası Öğrenciler, Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Akdeniz Avrupa Sanat Merkezi (EMAA), Üçüncü Toplum Örgütü, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD), Sol Hareket – Sol Gençlik, Halkın Partisi – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Cumhuriyetçi Türk Partisi – Gençlik Örgütü ve Kadın Örgütü, Toplumcu Demokrasi Partisi – Gençlik Örgütü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi.

 

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Son Güncelleme: 18.05.2021 11:38
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