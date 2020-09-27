Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı: “Ortak Akıl İle Hareket Edilmelidir”

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid -19 salgınının artmaması için yapılan çalışmaların ortak bir akıl hareketi tarafından yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

KKTC Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı yazılı açıklamasında, KKTC’de salgının artmaması için bazı çalışmalar yapılmaya devam edildiği hatırlatılarak, en önemli sektörlerden birinin yükseköğretim olduğu ve ekonominin ayakta kalması için sürdürebilirliğin önem taşıdığı vurgulandı.

DAÜ’nün aldığı yüzde yüz online eğitim kararının bölgede panik yarattığını ifade eden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, senatonun bölgedeki iş insanları, sağlıkçılar ve öğrencilerin de fikirlerini alarak, hükümete önergeler sunarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

“Her şeyi devletten beklememeliyiz. Bizler de vatandaş olarak bu virüsle mücadeleyi öğrenmeli ve ona göre hijyenimize dikkat etmeliyiz. İnsanların psikolojisi ekonomi yüzünden bozulmaya başladı. Bundan dolayı insanlarda başka sağlık sorunları ortaya çıkacaktır ve yaşamlarını büyük ölçüde etkileyecektir” denilen açıklamada, bu değerlendirmenin tüm üniversitelerde alınan kararlar için geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada “Bu sebeple esnaf da üniversitelere destek olarak; Ortak akıl ile fikir birliği yaparak bu sürecin üstesinden gelebilecektir” denildi.