Ülke genelinde kapanma beklentisi... Yeni kararlar açıklanacak!

Ülke genelinde bu akşamdan itibaren kapanmaya gidileceği iddiaları üzerine Kıbrıs Postası’na konuşan Sağlık Bakanı Pilli, “Üst Komite toplanmış ve bir dizi ek tedbir üretmiştir. Alınan kararlar birazdan açıklanacak. Bilinmesini isterim ki; ülkenin menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.