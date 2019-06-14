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UKÜ’de “Yaz Yüzme Okulu” kayıtları başladı

UKÜ’de “Yaz Yüzme Okulu” kayıtları başladı

14 Haziran 2019 Cuma 12:56
UKÜ’de “Yaz Yüzme Okulu” kayıtları başladı

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UKÜ’de “Yaz Yüzme Okulu” kayıtları başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından “Yaz Yüzme Okulu” açıldı. CIU Arena’da başlatılan her yaş grubuna yönelik “Yaz Yüzme Okulu” kurslarına kayıt alımları başladı. Deneyimli eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek kursların sonunda başarılı olan yüzücülere sertifika takdimi de yapılacak. Tüm yaş gurupları için açılan UKÜ Yaz Yüzme Okulu’nda dersler haftanın 5 günü deneyimli eğitmenler tarafından yürütülecek.

CIU Arena Spor Müdür Vekili Tarkan Kayaş, özellikle çocukların hem tatillerini değerlendirmek hem de spor yapmalarına olanak sağlamak amacıyla yüzmenin en faydalı sporlardan olduğuna dikkat çekti.

Yaz Yüzme Okulu derslerinin verileceği kapalı yüzme havuzu hakkında da bilgi veren Kayaş, “Havuzun günlük kontrollerinin yanı sıra su tahlilleri her ay düzenli olarak üniversite bünyesinde bulunan laboratuvarda yapılıp, raporlanıyor” açıklamasında bulundu. Kayaş, havuzda her zaman cankurtaranların hazır olduğunu da hatırlatarak, herhangi bir yaralanma ve acil sağlık sorunlarına müdahale etmek için de üniversite bünyesinde bir sağlık görevlisinin bulunduğunu aktardı. Tesis dâhilinde yüzme için gerekli tüm malzemelerin temin edilebileceğini belirten Tarkan Kayaş, Kuzey Kıbrıs’ın en modern spor tesisi CIU Arena’da halka en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını açıkladı.

Tarkan Kayaş yüzmenin çocuklar için en sevilen spor dallarından biri olmasının yanı sıra onların fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine büyük katkısı bulunduğunun altını çizdi. Ayrıca yüzmenin çocukların en kolay uyum sağlayabileceği spor dallarından biri olduğunu söyleyen Kayaş, yüzmenin kas ve iskelet sistemi üzerindeki etkisi ile dünyada çocukların gelişimi anlamında temel sporlar arasından yer aldığını da kaydetti.

Yaz Yüzme Okulu’na katılmak isteyen sporseverler CIU Arena’nın 671 11 11 (dahili 2970) telefon numarasından detaylı bilgi alabilirler.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiYaz Yüzme Okulu
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