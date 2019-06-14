UKÜ’de “Yaz Yüzme Okulu” kayıtları başladı

Tarkan Kayaş yüzmenin çocuklar için en sevilen spor dallarından biri olmasının yanı sıra onların fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine büyük katkısı bulunduğunun altını çizdi. Ayrıca yüzmenin çocukların en kolay uyum sağlayabileceği

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