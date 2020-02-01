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UKÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, projelerini sektör temsilcilerine anlattılar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, seçmiş oldukları bir ürün veya hizmet için hazırladıkları özgün medya planlarını, sektör temsilcilerinin değerlendirmesine sundular.

UKÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, projelerini sektör temsilcilerine anlattılar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, seçmiş oldukları bir ürün veya hizmet için hazırladıkları özgün medya planlarını, sektör temsilcilerinin değerlendirmesine sundular.

01 Şubat 2020 Cumartesi 15:59
UKÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, projelerini sektör temsilcilerine anlattılar

UKÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, projelerini sektör temsilcilerine anlattılar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, seçmiş oldukları bir ürün veya hizmet için hazırladıkları özgün medya planlarını, sektör temsilcilerinin değerlendirmesine sundular.   

UKÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Galip E. Erdil danışmanlığında verilen “Medya Planlaması” dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Tanman Reklam Müşteri Birimi Yöneticisi Güray Bukan ve Müşteri Birimi Koordinatörü Ikenna Emmanuel Nwachukwu öğrenci projelerini değerlendirdiler.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrenci sunum projesinde yer almaktan memnun olduklarını belirten Güray Bukan, “Öğrencilerin oldukça yaratıcı fikirleri var. Birlikte hem güzel bir etkinlik gerçekleştirdik hem de Tanman Reklamcılık  olarak onların yenilikçi bakış açılarından yararlanma fırsatı bulduk.” dedi.

Sektör-Üniversite ilişkisinin önemine de dikkat çeken Bukan, “Bu tarz organizasyonlar aracılığıyla öğrenciler, sektör olarak bizlerin kendilerinden neler beklediğimiz hakkında bilgi sahibi olma şansı yakalıyorlar” ifadesini kullandı.

Ikenna Nwachukwu proje değerlendirme sürecinde öğrencilere, proje hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi vererek, reklam metni hazırlanırken çok bilgi kullanmak yerine istenilen mesajın kısa ve net bir şekilde verilmesinin önemine dikkat çekti.     

Öğrencilere, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikler hakkında açıklamalarda bulunan Nwachukwu, sorumlu olacakları sektör ve markaların yanı sıra tüm sektördeki iletişim faaliyetlerini, gelişmeleri ve değişimleri çok sıkı takip etmelerinin önemine vurgu yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Erdil söz konusu proje sunumlarında görsellerin ve fikirlerin karşılıklı olarak paylaşıldığını dile getirerek, sektör temsilcilerinin projeler hakkındaki geri bildirimlerinin, öğrencilerin kişisel gelişimleri açısından faydalı olduğunu kaydetti.  

Sektörün önde gelen isimleri ile sektör adaylarını buluşturma amacıyla Tanman Reklam yetkililerini davet ettiklerini ifade eden Erdil, öğrenciler için bu yöndeki iş birliklerinin faydalı olduğuna inandığını da dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiUKÜ Reklamcılık Ve Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Galip E. Erdil
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