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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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UKÜ, akademik ve idari personele yönelik bilişim güvenliği farkındalık eğitimi verdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından üniversitedeki idari ve akademik personele yönelik “Bilişim Güvenliği Farkındalık Eğitimi” verildi.

24 Haziran 2021 Perşembe 14:23
UKÜ, akademik ve idari personele yönelik bilişim güvenliği farkındalık eğitimi verdi
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Bilgi İşlem Merkezi Müdürü Mustafa Çağataylı tarafından verilen eğitim, hem İngilizce hem de Türkçe dilinde gerçekleştirildi. 

Çağataylı, üniversitedeki sistem kullanıcılarının bilişim kaynaklarını kullanırken dikkat etmeleri gereken noktaları aktararak, kullanıcı hatalarından üniversiteye ait bilişim kaynaklarına ve ağına gelebilecek hasarı en aza indirmek ve verilerin güvenli kullanımı ile alınabilecek tedbirler konusunda bilgi verdi.

Konu hakkındaki temel tanımlar ve bilgi güvenliğine yönelik tehditler hakkında konuşan Çağataylı, bilgiye ait gizlilik, doğruluk ve bütünlük özellikleri hakkında detaylı bilgi paylaştı.

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Çağataylı, saldırı tiplerine dair açıklamalarda bulunarak, DOS/DDOS, Web sayfası içeriği değiştirme, virüs ve siber şantaj konularına yönelik tedbirler hakkında da çözümler sundu.

Saldırı ve tehdit kaynaklarının iç ve dış tehditler olarak ikiye ayrılabileceğine dikkat çeken Çağataylı, bir siber saldırı durumunda saldırılarılar nedeniyle olası kaynak, zaman, onur ve imaj kaybı yaşanabileceğini hatırlattı.

Çağataylı kullanıcılara güvenilir bağlantı ve güvenli işletim sistemi kullanımı konusunda bilgi vererek, e-posta ve sosyal medya kullanımı esnasında dikkat edilmesi gerekenler, kimlik ve parola bilgilerinin önemi ile bunların nasıl korunabileceği yanı sıra yedeklemenin kurtarıcılığı üzerinde durdu.

Eğitim sonunda UKÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Yönetmeliği ve KKTC Bilişim Suçları Yasası hakkında da bilgi veren Çağataylı, söz konusu yönetmelik ve yasanın iş yaşamındaki önemini vurguladı.

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