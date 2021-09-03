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Ücretsiz Startup Mentörlük Programına 3’üncü tur başvurular başladı

Girişimci ve iş dünyası liderlerini erken evre kurucular ile bir araya giren dijital platform olan CyprusInno, “Startup Mentörlük Programı”na üçüncü tur başvurularının açıldığını duyurdu.

03 Eylül 2021 Cuma 09:45
Ücretsiz Startup Mentörlük Programına 3’üncü tur başvurular başladı

CyprusInno tarafından yapılan açıklamada, adanın dört bir yanından başarılı girişimci ve iş dünyası liderlerini erken evre kurucuları ile yapılandırılmış mentörlük çerçevesinde bir araya getirerek başarılı şekilde büyümeleri ve fikirlerini bir sonraki aşamaya taşımalarına imkân vermeyi amaçlayan ve canlı ve sanal etkinliklerden oluşan hibrid bir program olan Startup Mentörlük Programı’nın üçüncü tur başvurularının 3’üncü tur başvuruların açıldığı duyuruldu.

Yalnızca yeni bir fikri olan veya halihazırda bir startup işleten, 18-35 yaş arasındaki genç yenilikçilerin herhangi bir evrede programa başvurabilecekleri, toplumsal ya da çevresel meseleyi ele alan başvuru sahiplerine öncelik verileceği belirtildi. Tüm başvuruların seçim için değerlendirileceği ve başvuru sürecine katılımın ücretsiz olduğu da kaydedildi.

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Açıklamada, Startup Mentörlük Programı’na kabul edilen başvuru sahiplerinin, altı ay süreyle başarılı girişimci ve profesyonellerden bire bir uzman mentörlük hizmeti; yönlendirilmiş girişimcilik gelişimi, The Base by CyprusInno inovasyon merkezinde ücretsiz ofis/ortak çalışma alanı ve networking fırsatları gibi hizmetlere erişimi olacağı belirtildi.

Başvurular, https://cyprusinno.com/mentorship/ adresinden 17 Eylül Cuma Günü saat 11.59’a kadar yapılabilecek.

CyprusInno organizasyonuyla, The Base by CyprusInno ev sahipliğinde ve Birleşik Krallık Yüksek Komiserliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen Startup Mentörlük Programı, Mart 2022 tarihinde tamamlanacak.

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Son Güncelleme: 03.09.2021 09:50
Anahtar Kelimeler:
Ücretsiz Startup Mentörlük Programı
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