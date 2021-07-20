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UCN BM Güvenlik Konseyi’ne “Kıbrıs barış sürecini demokratikleştirmesi” çağrısı yaptı

UniteCyprusNow (UCN-Birleşik Kıbrıs Şimdi), Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne “Kıbrıs barış sürecini demokratikleştirme” çağrısı yaptı.

20 Temmuz 2021 Salı 16:30
UCN BM Güvenlik Konseyi’ne “Kıbrıs barış sürecini demokratikleştirmesi” çağrısı yaptı

UniteCyprusNow (UCN-Birleşik Kıbrıs Şimdi), Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne “Kıbrıs barış sürecini demokratikleştirme” çağrısı yaptı.
UCN yazılı açıklamasında, uluslararası toplumun, çok uzun bir süredir, birleşik bir gelecek vizyonu olmayan liderlerin, tüm AB’yi istikrarsızlığa sürüklemesine izin verdiğini savundu. 
Akademik araştırmaların, Kıbrıs’taki halkın uzlaşmaya, liderlerinden daha açık olduğunu gösterdiği belirten UCN, “Bu çıkmazı aşmanın tek yolu başarısız olmuş süreci değiştirmektir” dedi. 
Bugüne kadar liderlerin, Güvenlik Konseyi’ne, yurttaşların sürece yakinen müdahil olması talebine aldırış etmedikleri belirtilen açıklamada, “Güvenlik Konseyi’ne liderleri, ülkenin geleceğini ele almak için uzman ve sivil toplumun da katılımı ile iyi donanımlı, profesyonel şekilde yürütülen demokratik bir süreci desteklemeleri için güçlü şekilde teşvik etmesi çağrısında bulunuyoruz” denildi. 

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UCN, Güvenlik Konseyi’nin, aynı zamanda, tarafların, ülkenin ve bölgenin uzun-vadeli istikrarını güvence altına alan ortak bir vizyon üzerinde anlaşmaları talebini de bir öncelik haline getirmesi gerektiğini kaydetti. 
UCN, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretinin eleştirildiği açıklamada, uluslararası camianın bu istikrarsız “statükoyu” nasıl çözüme kavuşturacağına ilişkin bir planının olmadığı kaydedildi. 
Kıbrıs sorununun hem AB hem de Türkiye için merkezi ve devamlı bir sorun olduğuna işaret edilen açıklamada, çözüm konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Lider Nikos Anastasiadis de eleştirildi.  
 

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Son Güncelleme: 20.07.2021 17:46
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