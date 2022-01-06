banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: “Yüz yüze eğitimin devamlılığını sağlamak hepimizin elinde”
Okullarda tarama yapılıyor
Ataoğlu iddialı
Ataoğlu iddialı
KTAMS'dan açıklama
KTAMS'dan açıklama
Arıklı ve YDP için son şans…
Arıklı ve YDP için son...
banner405
Flaş Haber
KKTC'de rekor vaka!
Kapat

UBP Minareliköy ve Değirmenlik’i ziyaret etti

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, seçim gezileri çerçevesinde Minareliköy ve Değirmenlik’i ziyaret etti.

06 Ocak 2022 Perşembe 18:15
UBP Minareliköy ve Değirmenlik’i ziyaret etti

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Minareliköy için her zaman “UBP’nin kalesi” diye tanımlama yaptıklarına işaret ederek, halkın ve partililerin sevgisine her zaman layık olmaya çalıştıklarını söyledi.

Siyasetin her zaman halkın takdiri ile yürütülmekte olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, halkın UBP’ye sevgi ve ilgisinin mühürle bütünleşmesini istediklerini kaydetti.

Karma oyun hem UBP hem de ülkenin yönetiminde yarattığı sorunlara işaret eden Sucuoğlu, UBP’nin yıllardır gücünü mühürden aldığını belirtti. Sucuoğlu, “Bırakın karma oy ile küçük partiler uğraşsın! Biz gücümüzü mühürle birleştirelim. Tek başına güçlü bir iktidar yaratalım” dedi.

Ekonomide istikrarı yakalamak için tüm kadrolarıyla çalıştıklarını ifade eden Sucuoğlu, hükümete geldikleri günden beri bir çok sıkıntının üstesinden gelmeyi başardıklarını kaydetti.

banner341
Sucuoğlu ve adaylar, seçim çalışmaları kapsamında Aşağı ve Yukarı Değirmenlik’i ayrı ayrı ziyaret etti.

Örgüt yapısı ve çalışmalarıyla halkla en çok içiçe olan partinin yıllardır UBP olduğuna işaret eden Sucuoğlu, son 15 günde pek çok lokasyonda örgüt iletişim büroları açtıklarını söyledi

Bugüne kadar yapılan anketlerde UBP’nin açık ara önde çıktığına vurgu yapan Sucuoğlu, çalışmaları aynı disiplin ve ruhla devam ettirmeleri halinde UBP’nin önünde kimsenin duramayacağını, tek başına iktidarın yakalanacağını ifade etti.

Vatandaşlara UBP’ye mühürle destek olması çağrısını yineleyen Sucuoğlu, "Partililerimiz çalışmalarını yaparken mühür konusunda ısrarlarını ve telkinlerini artırarak devam ettirmeli"dedi.

Başbakan, 23 Ocak gecesi tek başına iktidar olma coşkusunu hep birlikte kutlayacaklarını sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 06.01.2022 19:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
45 yaşında hayatını kaybetti
45 yaşında hayatını kaybetti
Süt bedelleri ödendi
Süt bedelleri ödendi
Seçmenler, 23 Ocak’ta nerede oy kullanacağını internet üzerinden öğrenebilecek
Seçmenler, 23 Ocak’ta nerede oy kullanacağını internet üzerinden öğrenebilecek
YSK, 8 Ocak’tan sonra kamuyoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanamayacağını hatırlattı
YSK, 8 Ocak’tan sonra kamuyoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanamayacağını hatırlattı
Cumhurbaşkanlığı, aşı sertifikalarının bu pazartesinden itibaren İngiltere’ye seyahatlerde kullanılabileceğini duyurdu
Cumhurbaşkanlığı, aşı sertifikalarının bu pazartesinden itibaren İngiltere’ye seyahatlerde kullanılabileceğini duyurdu
UBP Haspolat ve Demirhan’ı ziyaret etti
UBP Haspolat ve Demirhan’ı ziyaret etti
DP yeni Genel Merkez binası açıldı
DP yeni Genel Merkez binası açıldı
Oğuz: “Üretici de çalışan da desteklenmeli”
Oğuz: “Üretici de çalışan da desteklenmeli”
Tatar: “Elde edilen başarılar ile gururlanıyor ve dünyaya, ‘KKTC’de böylesine başarılı ve azimli sporcularımız var’ diyoruz”
Tatar: “Elde edilen başarılar ile gururlanıyor ve dünyaya, ‘KKTC’de böylesine başarılı ve azimli sporcularımız var’ diyoruz”
Öztürkler: “Halk iradesini temsil eden meclisimizde koltuk yarışı değil hizmet yarışı yapılmalıdır”
Öztürkler: “Halk iradesini temsil eden meclisimizde koltuk yarışı değil hizmet yarışı yapılmalıdır”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim