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UBP Kurultayı bugün de devam ediyor

Dün 16 bin 484 üyeden 3 bin 646’sı oyunu kullandı.

31 Ekim 2021 Pazar 08:10
UBP Kurultayı bugün de devam ediyor

Ulusal Birlik Partisinin 22. Olağan Genel Kurultayı dün başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan ve iki gün sürecek kurultayda Genel başkanlık için Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre yarışıyor.

Kurultayın açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.

Divan başkanlığını UBP Milletvekili Sunat Atun’un yaptığı kurultayda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kurultaya gönderilen mesajlar okundu.

UBP Onursal Başkanı, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kurultayın açılışına katılamadı.

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Kıbrıs konusundaki karar tasarısı Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu tarafından okunarak üyelerin oyuna sunuldu.

Kararın oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Kurultayda, Mali rapor ile faaliyet raporu okunarak akladı.

Ardından konuşmalar yapıldı..

Konuşmaların tamamlanmasının ardından oy verme işlemine geçildi.

Kurultayda, genel başkanlık seçiminin yanı sıra, parti meclisi üyeliği seçimi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimi de yapılıyor.

21.00’e kadar sürecek oy verme işlemi bugün ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

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Son Güncelleme: 31.10.2021 09:20
Anahtar Kelimeler:
UBP Kurultayı
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