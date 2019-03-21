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UBP HAKSEN'i ziyaret etti

UBP HAKSEN'i ziyaret etti

21 Mart 2019 Perşembe 10:47
UBP HAKSEN'i ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nı (HAKSEN) ziyaret etti.

HAKSEN'de yer alan görüşmede, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen ve heyetiyle görüştü. Tatar'a ziyarette UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ile bazı UBP milletvekilleri de eşlik etti.

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen, UBP'yi İlk kez ağırladıklarını belirterek, güçlü bir kadro ile sendikaya gelen Tatar'a teşekkür etti ve görüşmede kamu reformu, elektrik, ekonomik konular ve üretim konuları üzerine görüşlerini aktaracaklarını söyledi.

Türkmen, sendika olarak Kamu reformunu "siyasi kölelik ve TC'den gelecek mali kaynağın önünü açmak için yapıldığına inandıklarını" ifade ederek, kamunun yeniden düzenlenmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, 21 milletvekili ile ülkenin en büyük partisi olduklarını ifade ederek, sendikalarla ülkenin geleceği için işbirliği ve görüş alışverişi içinde çalışmaya önem verdiklerini söyledi.

Tatar, memleket için sürekli görüşmenin önemine işaret ederek, adaletten halktan yana çalıştıklarını, ülkenin ve Ekonomik yapının kalkınmasına önem verdiklerini dile getirdi.

Ekonomik kalkınma ve adaletli paylaşmanın önemli olduğunu, ülkede hakkaniyete bağlı bir paylaşımın büyük önem taşıdığını ifade eden Tatar, Kamu reformuna da değindi ve şunları söyledi:

"Mutlaka reforma ihtiyaç vardır ama bu hak budama şeklinde değil KKTC'nin daha iyi yönetilmesi ve kalkınması, çalışanların da verimini artırmak şeklinde yapılmalıdır. Bunu biliyoruz ancak şu an önümüze konana göre bu reformun geçirilmesi doğru değildir. Başbakan meclise gelen yasa tasarısı ile ilgili halen sendikalarla müzakere ediyor, Maliye bakanı aynen geçsin diyor, bu nasıl bir hükümet nasıl bir anlayıştır. Bu şekliyle geçmesi mümkün değildir. Mutlaka bir reforma ihtiyaç vardır ama bu şekilde değil."

Tatar, 2 yıl önce kurulan ve 800 civarı üyesi olan sendikayı da başarılı bir grafik sergilediğinden ötürü tebrik etti.

 

Son Güncelleme: 21.03.2019 14:01
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