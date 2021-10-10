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UBP Girne İlçe Başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

Önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen ikinci tur seçimlerinde, sandıktan 518 oyla birinci çıkan Bülent Kutay ile 503 oyla ikinci çıkan Cafer Barutçuzade yarışacak.

10 Ekim 2021 Pazar 09:55
UBP Girne İlçe Başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçe Başkanlığı seçiminde, sandıktan 518 oyla Bülent Kutay birinci çıktı ancak oyların yüzde 51’ini alamadığından dolayı tüzük gereği seçim ikinci tura kaldı.

15 oy farkla sandıktan birinci çıkan Kutay’ı, 503 oyla Cafer Barutçuzade takip etti.

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Bir diğer başkan adayı Necdet Numan ise 335 oy aldı.

Önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen ikinci tur seçimlerinde Kutay ile Barutçuzade yarışacak.

Saat 21.00 itibariyle sona eren oy kullanma işlemine toplamda 1367 UBP’linin katıldığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
UBP Girne İlçe Başkanlığı
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