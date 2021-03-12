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UBP Genel Başkanı ve Başbakan Saner’den ABD’ye tepki

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Amerika Birleşik Devletleri yeni yönetiminin Kıbrıs politikasını ileri götürürken Rum tarafının bugüne kadarki tüm anlaşma olasılıklarını başarısızlığa uğratan taraf olduğunu göz ardı etmesi halinde Kıbrıs konusunun çözümüne hiçbir katkı sağlayamayacağını belirtti.

12 Mart 2021 Cuma 18:15
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Saner’den ABD’ye tepki
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“AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YENİ YÖNETİMİNİN KIBRIS POLİTİKASINI İLERİ GÖTÜRÜRKEN RUM TARAFININ BUGÜNE KADARKİ TÜM ANLAŞMA OLASILIKLARINI BAŞARISIZLIĞA UĞRATAN TARAF OLDUĞUNU GÖZ ARDI ETMESİ KIBRIS KONUSUNUN ÇÖZÜMÜNE HİÇBİR KATKI SAĞLAYAMAYACAKTIR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP)  Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Amerika Birleşik Devletleri yeni yönetiminin Kıbrıs politikasını ileri götürürken Rum tarafının bugüne kadarki tüm anlaşma olasılıklarını başarısızlığa uğratan taraf olduğunu göz ardı etmesi halinde Kıbrıs konusunun çözümüne hiçbir katkı sağlayamayacağını belirtti.

UBP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersan Saner,  İki devletli hal çaresinin hem Kıbrıs adası için en gerçekçi çözüm şekli hem de Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’ya en fazla yarar sağlayacak çıkış yolu olduğunu vurguladı.  

Saner, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde Kıbrıs konusunun çözümü ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon aramaları konusunda söylediklerini eleştirdi ve “yeni yönetim Rum-Yunan yanlısı bir tutum izlemeyi tercih ediyorsa büyük hata yapıyor”  dedi.

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UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken’in Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Joe Biden yönetiminin dış politika önceliklerini anlatırken federal çözümü desteklediklerini belirtmesi yanlıştır.

Kıbrıs konusundaki federal çözüm süreci Crans Montana’da 2017 yılında çökmüştür.
Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğini tanımadığı, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkı için yaşamsal önemi olan garantörlüğünü sıfırlamak istediği nettir. Böyle bir anlayışla bir çözüme ulaşmaksa imkansızdır.

Dolayısı ile artık alternatif çözüm modelleri gündeme gelmeli kimse buna engel koymaya çalışmamalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri yeni yönetiminin Kıbrıs politikasını ileri götürürken Rum tarafının bugüne kadarki tüm anlaşma olasılıklarını başarısızlığa uğratan taraf olduğunu göz ardı etmesi Kıbrıs konusunun çözümüne hiçbir katkı sağlayamayacaktır.

Biz inanıyor ve güveniyoruz ki, iki devletli hal çaresi hem Kıbrıs adası için en gerçekçi çözüm şekli hem de Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’ya en fazla yarar sağlayacak çıkış yoludur.”  

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Son Güncelleme: 12.03.2021 19:32
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan SanerABDUbpUlusal Birlik Partisi
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